18:19
15 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Медведев ставит пенсионеров на колени. Почему Ким Чен Ын дружит с Путиным
      Вєсті Кремля
      22:11, 14 ноября
      Вести.UA: Тимошенко вынесла приговор Зеленскому. Эпическое возвращении Онищенко
      Вєсті.UA
      20:39, 14 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Взрывы на военных складах в Балаклее прекратились, пожар локализовали

      71 Читати новину українською
      Взрывы в Балаклее прекратились / newsmakers.com.ua

      Взрывы на территории воинской части в Балаклее уже прекратились. Также спасателям удалось локализовать пожар, который произошел из-за поджога сухой травы возле складов.

      Городской голова Балаклеи Иван Столбовой в комментарии журналистам 24 канала рассказал, что сейчас ситуация в городе спокойная.

      Главное: В Балаклее снова взрываются боеприпасы, есть погибшие: все, что известно – фото, видео

      По его словам, угрозы жизни местных жителей нет, поэтому власть не проводит их эвакуацию.

      Взрывов нет уже около 2 часов. Их было несколько – примерно 6 больших и несколько меньших. Сейчас ситуация спокойная,
      – подчеркнул Столбовой.

      Он добавил, что перебывает вблизи воинской части и там также все спокойно. Пожарным удалось локализовать очаг возгорания сухой травы. Сейчас спасатели работают над окончательной ликвидацией пожара.

      Что известно о взрывах в Балаклее?
      Одиночные взрывы возле военной части в Балаклее прогремели около 15 часов. В результате детонации боеприпасов погибли двое военных, еще четверо получили ранения. Их доставили в больницы.

      В Минобороны инцидент подтвердили. По данным ведомства, на арсенале в Балаклее проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте – котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прогремело около 20 взрывов.

      Взрывы в Балаклее – не впервые: что известно о предыдущих

      Впервые мощный взрыв на военной базе в Балаклее прогремел в ночь на 23 марта 2017 года. Взрыв был настолько мощным, что его почувствовали в соседних городах и селах, а огонь был виден за десятки километров от города. Тогда, по официальным данным, погибли 2 человека, 4 получили ранения, было повреждено 265 зданий.

      Второй раз взрывы прогремели 3 мая 2018 года, а еще вспыхнул пожар. Это произошло вблизи воинской части А 1352 возле Балаклеи. По данным военных, тогда загорелась сухая трава, из-за чего и начали детонировать единичные боеприпасы на площади около 35 гектаров. Впоследствии пожар удалось локализовать, а в ВСУ сообщили, что взрывы прекратились.

      Кто такой Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа"
      сегодня
      1158
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Взрывы в Балаклее ГСЧС Пожар Взрыв Чрезвычайное происшествие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ведущие 24 канала откровенно о работе на телевидении: искреннее видео
      сегодня , 18:00 Ведущие 24 канала откровенно о работе на телевидении: искреннее видео
      12
      Белый дом обнародовал стенограмму еще одного разговора Трампа и Зеленского
      сегодня , 17:07 Белый дом обнародовал стенограмму еще одного разговора Трампа и Зеленского
      Ірина Юрковська 250
      О квартире Януковича и наполнения госбюджета Украины, – интервью с председателем АРМА
      сегодня , 17:01 О квартире Януковича и наполнения госбюджета Украины, – интервью с председателем АРМА
      Ірина Поліщук 86
      Українці відрізняються від росіян прагненням до свободи, – Neue Zürcher Zeitung
      сегодня , 17:00 Українці відрізняються від росіян прагненням до свободи, – Neue Zürcher Zeitung
      Борис Немировський 343
      Кто такой Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа"
      сегодня , 14:31 Кто такой Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа"
      1158
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук