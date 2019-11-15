Взрывы на военных складах в Балаклее прекратились, пожар локализовали

Взрывы на территории воинской части в Балаклее уже прекратились. Также спасателям удалось локализовать пожар, который произошел из-за поджога сухой травы возле складов.

Городской голова Балаклеи Иван Столбовой в комментарии журналистам 24 канала рассказал, что сейчас ситуация в городе спокойная.

Главное: В Балаклее снова взрываются боеприпасы, есть погибшие: все, что известно – фото, видео

По его словам, угрозы жизни местных жителей нет, поэтому власть не проводит их эвакуацию.

Взрывов нет уже около 2 часов. Их было несколько – примерно 6 больших и несколько меньших. Сейчас ситуация спокойная,

– подчеркнул Столбовой.

Он добавил, что перебывает вблизи воинской части и там также все спокойно. Пожарным удалось локализовать очаг возгорания сухой травы. Сейчас спасатели работают над окончательной ликвидацией пожара.

Что известно о взрывах в Балаклее?

Одиночные взрывы возле военной части в Балаклее прогремели около 15 часов. В результате детонации боеприпасов погибли двое военных, еще четверо получили ранения. Их доставили в больницы.



В Минобороны инцидент подтвердили. По данным ведомства, на арсенале в Балаклее проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте – котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прогремело около 20 взрывов.

Взрывы в Балаклее – не впервые: что известно о предыдущих

Впервые мощный взрыв на военной базе в Балаклее прогремел в ночь на 23 марта 2017 года. Взрыв был настолько мощным, что его почувствовали в соседних городах и селах, а огонь был виден за десятки километров от города. Тогда, по официальным данным, погибли 2 человека, 4 получили ранения, было повреждено 265 зданий.

Второй раз взрывы прогремели 3 мая 2018 года, а еще вспыхнул пожар. Это произошло вблизи воинской части А 1352 возле Балаклеи. По данным военных, тогда загорелась сухая трава, из-за чего и начали детонировать единичные боеприпасы на площади около 35 гектаров. Впоследствии пожар удалось локализовать, а в ВСУ сообщили, что взрывы прекратились.