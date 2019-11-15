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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Вибухи на військових складах у Балаклії припинилися, пожежу локалізували

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      Вибухи у Балаклії припинилися / newsmakers.com.ua

      Вибухи на території військової частини у Балаклії вже припинися. Також рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, що сталася через підпал сухої трави біля складів.

      Міський голова Балаклії Іван Столбовий у коментарі журналістам 24 каналу розповів, що наразі ситуація у місті спокійна.

      Головне: У Балаклії знову вибухають боєприпаси, є загиблі: усе, що відомо – фото, відео

      За його словами, загрози життю місцевих жителів нема, тому влада не проводить їх евакуацію.

      Вибухів немає вже близко 2 годин. Їх було декілька – приблизно 6 більших і кілька менших. Наразі ситуація спокійна,
      – наголосив Столбовий.

      Він додав, що перебує поблизу військової частини і так також усе спокійно. Пожежникам вдалося локалізувати осередок займання сухої трави. Наразі рятувальники працюють над остаточної ліквідацією пожежі.

      Що відомо про вибухи у Балакалії?Поодинокі вибухи біля військової частини у Балаклії прогриміли близько 15 години. Внаслідок детонації боєприпасів загинуло двоє військових, ще четверо отримали поранення. Їх доправили у лікарні.

      У Міноборони інцидент підтвердили. За даними відомства, на арсеналі в Балаклії проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.

      Вибухи в Балаклії – не вперше: що відомо про попередні

      Вперше потужний вибух на військовій базі в Балаклії прогримів у ніч на 23 березня 2017 року. Вибух був настільки потужний, що його відчули в навколишніх містах і селах, а вогонь було видно за десятки кілометрів від міста. Тоді, за офіційними даними, загинули 2 людина, 4 зазнали поранень, було пошкоджено 265 будівель.

      Вдруге вибухи прогриміли 3 травня 2018 року, а ще спалахнула пожежа. Це сталося поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії. За даними військових, тоді загорілася суха трава, через що і почали детонувати поодинокі боєприпаси на площі близько 35 гектарів. Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи припинилися.

      У Балаклії загинули двоє військових, ще четверо зазнали поранень
      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Вибухи у Балаклії Новини політики Пожежа ДСНС Надзвичайні ситуації Вибух
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