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      Взрывы в Бакалее: почему пострадавшие до сих пор не получили компенсации

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      В ночь на 23 марта 2017 года в городе Балаклея в Харьковской области произошел мощный взрыв на военной базе – это крупнейший в Украине склад боеприпасов.

      Двое местных тогда погибли, около 20 тысяч людей эвакуировали. Когда пожар потушили 345 семей не имели куда возвращаться. Их дома разрушило до основания.

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      Многие из горожан пострадали и понесли огромные материальные потери. Апелляционный суд Харькова тогда вынес решение в их пользу, однако даже с положительным решением на руках – погорельцы не могут получить деньги.

      В 800 метрах от складов у людей были гаражи. Из трехсот боксов ни один не уцелел, 40 человек потеряли свои автомобили.

      Пострадавший Григорий Федосов требовал, чтобы компенсацию ему выплатили в Минобороны, ведь это их склад, в воинской части – там должны следить, должным ли образом хранят боеприпасы и Службе безопасности, потому что они не уберегли объект от диверсии.

      Вибухи в Бакалії харківщина компенсація
      Из трехсот гаражей – ничего не уцелело

      виибухи в бакалії харківщина
      Сгоревший автомобиль Григория Федосова

      Суд длился год, и в конце концов Фемида решила, что деньги должна выплатить только военная часть.

      Мы выиграли 152 тысячи – это стоимость машины, которая сгорела. Еще 20 тысяч моральной компенсации,
      – рассказала жена пострадавшего Вера Федосова.

      Бакалейчанин Андрей Усатенко судится за компенсацию за уничтоженную огнем и снарядами машину и гараж, который также выгорел до кирпичей.


      Автомобиль Андрея Усатенка

      Мужчина требовал, чтобы СБУ, Минобороны и военная часть ему выплатили компенсацию. По его делу Фемида решила, что деньги должно выплатить министерство.

      Первая инстанция присудила компенсацию в размере 242 тысяч гривен и 10 тысяч морального вреда. Сейчас дело уже год на апелляции. Мы надеемся, что скоро будет решение,
      – отметил Андрей Усатенко, который выиграл суд после взрывов в Балаклее.

      В Минобороны хотят это решение обжаловать.

      "Минобороны – это отдельное юридическое лицо. Боеприпасы, которые, возможно, стали причиной нанесения вреда истцу, хранились именно в военной части, поэтому ответчиком должна быть военная часть", – заявил представитель Минобороны в суде Николай Москов.

      Юристы Андрея Усатенко тоже будут подавать апелляцию. Считают, что ответственные и Минобороны, и воинская часть.

      К слову, районный суд Харькова частично удовлетворил иск и другого пострадавшего. Министерство обороны выплатит 300 тысяч гривен морального ущерба сыну Елены Полтавец, которая в той трагедии погибла.

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      Теги: Новости Украины Взрывы в Балаклее на военных складах Міністерство оборони України Деньги
      Источник: 24 канал
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