Взрывы в Бакалее: почему пострадавшие до сих пор не получили компенсации

В ночь на 23 марта 2017 года в городе Балаклея в Харьковской области произошел мощный взрыв на военной базе – это крупнейший в Украине склад боеприпасов.

Двое местных тогда погибли, около 20 тысяч людей эвакуировали. Когда пожар потушили 345 семей не имели куда возвращаться. Их дома разрушило до основания.

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Многие из горожан пострадали и понесли огромные материальные потери. Апелляционный суд Харькова тогда вынес решение в их пользу, однако даже с положительным решением на руках – погорельцы не могут получить деньги.

В 800 метрах от складов у людей были гаражи. Из трехсот боксов ни один не уцелел, 40 человек потеряли свои автомобили.

Пострадавший Григорий Федосов требовал, чтобы компенсацию ему выплатили в Минобороны, ведь это их склад, в воинской части – там должны следить, должным ли образом хранят боеприпасы и Службе безопасности, потому что они не уберегли объект от диверсии.



Из трехсот гаражей – ничего не уцелело



Сгоревший автомобиль Григория Федосова

Суд длился год, и в конце концов Фемида решила, что деньги должна выплатить только военная часть.

Мы выиграли 152 тысячи – это стоимость машины, которая сгорела. Еще 20 тысяч моральной компенсации,

– рассказала жена пострадавшего Вера Федосова.

Бакалейчанин Андрей Усатенко судится за компенсацию за уничтоженную огнем и снарядами машину и гараж, который также выгорел до кирпичей.



Автомобиль Андрея Усатенка

Мужчина требовал, чтобы СБУ, Минобороны и военная часть ему выплатили компенсацию. По его делу Фемида решила, что деньги должно выплатить министерство.

Первая инстанция присудила компенсацию в размере 242 тысяч гривен и 10 тысяч морального вреда. Сейчас дело уже год на апелляции. Мы надеемся, что скоро будет решение,

– отметил Андрей Усатенко, который выиграл суд после взрывов в Балаклее.

В Минобороны хотят это решение обжаловать.

"Минобороны – это отдельное юридическое лицо. Боеприпасы, которые, возможно, стали причиной нанесения вреда истцу, хранились именно в военной части, поэтому ответчиком должна быть военная часть", – заявил представитель Минобороны в суде Николай Москов.

Юристы Андрея Усатенко тоже будут подавать апелляцию. Считают, что ответственные и Минобороны, и воинская часть.

К слову, районный суд Харькова частично удовлетворил иск и другого пострадавшего. Министерство обороны выплатит 300 тысяч гривен морального ущерба сыну Елены Полтавец, которая в той трагедии погибла.