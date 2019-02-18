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      Вибухи у Бакалії: чому постраждалі досі не отримали компенсації

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      В ніч на 23 березня 2017 року у місті Балаклія у Харківській області стався потужний вибух на військові базі – це найбільший в Україні склад боєприпасів.

      Двоє місцевих тоді загинули, близько 20 тисяч людей евакуювали. Коли пожежу загасили 345 родин не мали куди повертатися. Їхні будинки зруйнувало вщент.

      Читайте також: Вибухи на військових складах: що потрібно зробити, щоб не підписувати мирову на умовах росіян

      Багато містян зазнали й величезних матеріальних втрат. Апеляційний суд Харкова тоді виніс рішення на їх користь, проте навіть із позитивним рішенням на руках – погорільці не можуть отримати гроші.

      За 800 метрів від складів у людей були гаражі. З трьохсот боксів жоден не вцілів, 40 людей втратили свої авто.

      Постраждалий Григорій Федосов вимагав, щоб компенсацію йому виплатили у Міноборони, адже це їх склад, у військовій частині – там мали стежити, чи належно зберігають боєприпаси та Службі безпеки, бо вони не вберегли об'єкт від диверсії.

      Вибухи в Бакалії харківщина компенсація
      З трьохсот гаражів – нічого не вціліло

      виибухи в бакалії харківщина
      Згоріле авто Григорія Федосова

      Суд тривав рік, і врешті Феміда вирішила, що гроші має виплатити лише військова частина.

      Ми виграли 152 тисячі – це вартість машини, яка згоріла. Ще 20 тисяч моральної компенсації,
      – розповіла дружина потерпілого Віра Фєдосова.

      Бакалійчанин Андрій Усатенко судиться за компенсацію за знищену вогнем і снарядами автівку та гараж також вигорів до цеглин.


      Авто Андрія Усатенка

      Чоловік вимагав, щоб СБУ, Міноборони та військова частина йому заплатити компенсацію.У його справі Феміда вирішила, що гроші має виплатити міністерство.

      Перша інстанція присудила компенсацію в розмірі 242 тисячі гривень та 10 тисяч моральної шкоди. Зараз справа вже рік в апеляції. Ми надіємося, що скоро буде рішення,
      – зазначив Андрій Усатенко, який виграв суд після вибухів у Балаклії.

      У Міноборони хочуть це рішення оскаржувати.

      "Міноборони — це окрема юридична особа. Боєприпаси, які, можливо, стали причиною нанесення шкоди позивачеві, зберігалися саме у військовій частині, тому відповідачем повинна бути військова частина", – заявив представник Міноборони у суді Микола Москов.

      Юристи Андрія Усатенка теж подаватимуть апеляцію. Вважають, що відповідальні і Міноборони, і військова частина.

      До слова, районний суд Харкова частково задовольнив позов й іншого постраждалого. Міністерство оборони має виплатити 300 тисяч гривень морального збитку сину Олени Полтавець, яка у тій трагедії загинула.

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      Теги: Новини України Вибухи у Балаклії на військових складах Міністерство оборони України Гроші
      Джерело: 24 канал
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