Как отметили в Центре противодействия информации, пользователи мессенджеров должны быть предусмотрительными и не помогать врагу получать важную информацию. Специалисты центра утверждают, что получили информацию от проверенных источников о прослушке WhatsApp россиянами.

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В связи с этим украинцам лучше избегать общения в WhatsApp или хотя бы не распространять там стратегически важную информацию о перемещении техники ВСУ. Так же надо избегать разговоров с незнакомыми лицами и не раскрывать личные данные.

Замыслы Путина терпят крах

Несмотря на попытки российских оккупантов захватить крупные украинские города, им практически ничего не удается. Украинские военные отбивают атаки захватчиков на подходах к Киеву, а также в самом городе. Бои преимущественно идут с десантом.

Бойцам ВСУ удалось отбить атаку на Васильков и сбить российский транспортный самолет ИЛ-76 с оккупантами на борту.

По состоянию на утро 26 февраля в Офисе Президента оценивают потери противника как 3 500 убитых и 200 пленных.

Ориентировочные потери техники врага: самолеты – 14, вертолеты – 8, танки – 102, ББМ – 536, пушки – 15, ЗРК БУК – 1.

По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, вторые сутки войны показали, что россиянам не удается ничего из запланированного, поскольку атаки отражаются практически по всем направлениям. Сложной остается ситуация под Конотопом, где оккупанты остановились и имеют проблемы со снабжением.

В ночь на 26 февраля ВСУ отбили все атаки в Харькове, на Черниговщине и Херсонщине. Продолжаются бои в Ахтырке.

Враг активно применяет авиаудары в Южном, Одессе, по инфраструктуре Киевщины и аэродрому Озерное.

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