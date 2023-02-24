Задонатили $11 миллионов, – СЕО WhiteBIT рассказал, как биржа помогает Украине во время войны

Как украинский бизнес поддерживает государство во время полномасштабной войны и какой вклад технологические компании из Украины каждый день делают в победу?

Об этом в эксклюзивном интервью рассказал СЕО крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT, харьковчанин Владимир Носов. По его словам, украинский бизнес постепенно выходит из состояния турбулентности.

В общей сложности украинцы за время полномасштабной войны открыли 50 000 новых бизнесов, а крупные игроки даже находят возможности для масштабирования на международном уровне. Среди них и биржа WhiteBIT, которая в начале войны вынуждена была покинуть свой офис в Харькове, но смогла сохранить людей и расширить свою деятельность на мировой арене. На сегодня WhiteBIT имеет представительства в 8 странах. В частности, Австралии, Турции, Грузии, Португалии и Испании.

Как руководитель, я должен был обеспечить безопасность каждого сотрудника. Ни одного не сократил и не оставил. Как СЕО биржи обеспечил бесперебойную работу всех сервисов компании 24/7. Как гражданин и представитель украинского бизнеса полностью сконцентрировался на помощи людям и нашим ВСУ,

– говорит Носов.

После российского вторжения 24 февраля WhiteBIT исключила Россию и рубль из всех процессов. Криптобиржа также активно сотрудничает с государственными органами Украины в рамках гуманитарной помощи населению и поддержки украинцев за рубежом. В частности, Владимир Носов рассказал о сотрудничестве с МИДом Украины.

"WhiteBIT поддерживает Антикризисный центр МИД и круглосуточный колл-центр для предоставления консультаций гражданам Украины, которые в результате войны были вынуждены выехать за границу. Мы также помогаем делать консульские услуги доступными для украинцев с проблемами слуха и закупили специальные консульские чемоданы. В итоге имеем результат: украинская компания и украинское государство помогают украинцам. Это важно, это нужно, и мы не могли бы этого сделать, если бы не сотрудничали с органами государственной власти", – считает Носов.

В то же время СЕО крупнейшей в Европе криптобиржи говорит об особой роли криптовалюты в противостоянии российской военной агрессии. По его словам, именно крипта в условиях войны предложила скорые решения, на которые не способны консервативные финансовые инструменты.

"Блокчейн стал весомой и неотъемлемой частью благотворительности и волонтерского движения. Фандрейзинговая платформа президента Украины United24 собрала на помощь Украине более $278 миллионов. Кстати, мы предоставляли техническое обеспечение для U24 для сбора донатов в крипте с помощью нашего многофункционального софта WhitePay. Также много других фондов получают донаты в крипте", – отметил предприниматель.

На гуманитарные нужды компания WhiteBIT еженедельно передает около 2 тысяч продуктовых наборов. Основная активность благотворительной деятельности биржи сосредоточена на прифронтовых регионах, наиболее сильно пострадавших от российской агрессии. В их числе и Харьковщина.

Кроме того, биржа донатит собственные средства в пользу ВСУ и Сил территориальной обороны. Суммарно за период полномасштабного вторжения WhiteBIT передала на армию и другие нужды украинцев около 11 миллионов долларов. По словам Носова, для биржи это существенные суммы, но не настолько, чтобы отказаться от дальнейшей помощи своим людям и стране.

"Мне кажется, важно, чтобы помощь была системной. Потому что еда, броня, тепловизоры, беспилотники, авто, медикаменты для военных нужны ежедневно. На нашу деятельность равняется и наше сообщество, поэтому кто, как не мы? Как говорят в WhiteBIT, мы сами задаем уровень. Еще важный нюанс в том, что мы не просто помогаем фандрейзинговым платформам и фондам. Мы сами непосредственно донатим свои деньги на помощь Украине. Это наша принципиальная позиция".