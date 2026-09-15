Убытки в триллион рублей: Wildberries пытается защититься от дронов с помощью металлических сеток

Российский маркетплейс Wildberries объявил срочный тендер на закупку 478 тысяч квадратных метров металлической сетки для защиты складов в восьми регионах России. Закупочная кампания стартовала после того, как в результате атак беспилотников компания потеряла около 43% своих складских площадей.

Об этом сообщает издание The Bell.

Что известно о планах Wildberries по защите от БПЛА?

Закупка предусматривает поставку металлической оцинкованной сетки с диаметром проволоки до 2,5 миллиметра для объектов в восьми регионах России. Согласно документации, поставка должна состояться в течение семи дней, что свидетельствует о стремлении компании как можно быстрее закрыть критически важные объекты.

Источник издания в одной из промышленных компаний подтвердил, что металлические конструкции предназначены непосредственно для защиты от ударных беспилотников.

К середине августа площадь уничтоженных или выведенных из строя складских помещений Wildberries достигла примерно 2,4 миллиона квадратных метров. Это составляет почти половину всех складских мощностей ритейлера.

Атаки украинских дронов на складские комплексы начались во второй половине июля. За месяц под ударами оказались как минимум 22 объекта в Ленинградской, Рязанской, Самарской, Пензенской, Тульской, Владимирской, Тверской областях и в Екатеринбурге.

Наибольший ущерб компания понесла в Самарской области, где в начале августа полностью сгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров.

Установка специальных защитных решетчатых конструкций высотой до 100 метров стала массовым явлением для российских предприятий. По данным издания "Верстка", на производство таких защитных куполов массово переориентировались компании, которые ранее изготавливали сетки для спортивных площадок и строительные леса.

Стоимость монтажа подобного купола на один объект колеблется от 3 до 50 миллионов рублей в зависимости от его размеров.

Общие расходы Wildberries только на металлическую сетку могут составить от 73,6 до 226,5 миллиона рублей. Кроме того, компания объявила дополнительный тендер на закупку кремнеземной ткани для 14 объектов, которая служит противопожарным барьером во время атак.

Напомним, Украина вывела из строя уже восьмой из десяти крупнейших логистических центров Wildberries в России. С середины июля украинские удары уже вывели из строя семь других больших складов Wildberries в Московской, Воронежской, Ленинградской, Тульской, Самарской и Владимирской областях.

Общий прямой ущерб от этих атак Владимир Зеленский оценивал примерно в 1 триллион рублей, или 12,5 миллиарда долларов.