17:40
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Программы Инновации
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

WindTrees – искусственные "ветряные деревья", производящие электроэнергию

Инновации 6 Читати новину українською

Искусственное "ветреное дерево", которое по форме и размерам напоминает натуральное, и чьи "листья"-турбины способны почти всегда генерировать энергию – это разработка компании NewWind, которая не может не привлечь внимание.

Энергонезависимость – мечта каждого домовладельца или предпринимателя, который мыслит рационально. С развитием альтернативных источников эта мечта стала ближе. Человек с успехом использует для своих насущных потребностей энергию солнца; воды; земли; ветра.

Читайте также: SunnyBAG – гибкая солнечная батарея, которая зарядит ваш телефон где угодно

Свой оригинальный вариант того, какой может быть зеленая энергетика будущего, предложили французы. Идею изобретатель и главный вдохновитель проекта Жером Мишо-Ларивьер подсмотрел у природы. Как-то, прогуливаясь в парке, он заметил, что листья деревьев шевелятся даже от малейшего дуновения ветра; поэтому решил, что было бы хорошо конвертировать это их дрожь в электроэнергию.


"Ветряное дерево", листья которого производят электроэнергию

Инновационное дерево работает по принципу небольшого ветрогенератора. Высотой оно почти 9 метров. На его "ветвях" - 54 "аэролисточка", которые бесшумно вращаются вокруг вертикальной оси, производя электроэнергию. Лопасти приводятся в движение от малейшего дуновения, когда скорость ветра достигает малейших двух метров в секунду. Такое дерево будет эффективным где угодно и при любой погоде, даже в условиях почти полного безветрия. И прослужит оно, по словам разработчиков, не менее 25 лет.

Читайте также: В Чили создали полиэтиленовые пакеты, которые растворяются в воде

Ветряные дерева уже "растут" и приносят пользу во Франции, Германии, Швейцарии. В реальных условиях одно "дерево"-генератор способно производить в среднем до 2 тысяч кВт/ч в год. Может, и не так много, но для небольшого офиса в самый раз.

А если, скажем, обустроить аллею из таких энергодеревьев, то можно обеспечить электричеством и целое домохозяйство. И пусть даже в эффективности с ветрогенераторами с обычными лопастями оно не поборется, выглядит ветреное "дерево" гораздо эстетичнее и прекрасно дополнит любое пространство.

Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как у улиток появляется панцирь (Видео)
 18 мая 2013 , 19:48
Самое точное время в мире: атомные часы
 22 декабря 2013 , 21:21
Когда-то эти охотничьи лодки - каяки были распространены только на крайнем севере
25 июня 2011 , 19:16
Инновации: плита с виртуальным газовым огнем, 3D-ручка "рисует" трехмерные объекты
 22 декабря 2014 , 18:16
Чем удивляют высокие технологии в заведениях общественного питания
 18 июля , 14:20
SunnyBAG – гибкая солнечная батарея, которая зарядит ваш телефон в где угодно
 сегодня , 16:50
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук