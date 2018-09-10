WindTrees – искусственные "ветряные деревья", производящие электроэнергию

Искусственное "ветреное дерево", которое по форме и размерам напоминает натуральное, и чьи "листья"-турбины способны почти всегда генерировать энергию – это разработка компании NewWind, которая не может не привлечь внимание.

Энергонезависимость – мечта каждого домовладельца или предпринимателя, который мыслит рационально. С развитием альтернативных источников эта мечта стала ближе. Человек с успехом использует для своих насущных потребностей энергию солнца; воды; земли; ветра.

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Свой оригинальный вариант того, какой может быть зеленая энергетика будущего, предложили французы. Идею изобретатель и главный вдохновитель проекта Жером Мишо-Ларивьер подсмотрел у природы. Как-то, прогуливаясь в парке, он заметил, что листья деревьев шевелятся даже от малейшего дуновения ветра; поэтому решил, что было бы хорошо конвертировать это их дрожь в электроэнергию.



"Ветряное дерево", листья которого производят электроэнергию

Инновационное дерево работает по принципу небольшого ветрогенератора. Высотой оно почти 9 метров. На его "ветвях" - 54 "аэролисточка", которые бесшумно вращаются вокруг вертикальной оси, производя электроэнергию. Лопасти приводятся в движение от малейшего дуновения, когда скорость ветра достигает малейших двух метров в секунду. Такое дерево будет эффективным где угодно и при любой погоде, даже в условиях почти полного безветрия. И прослужит оно, по словам разработчиков, не менее 25 лет.

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Ветряные дерева уже "растут" и приносят пользу во Франции, Германии, Швейцарии. В реальных условиях одно "дерево"-генератор способно производить в среднем до 2 тысяч кВт/ч в год. Может, и не так много, но для небольшого офиса в самый раз.

А если, скажем, обустроить аллею из таких энергодеревьев, то можно обеспечить электричеством и целое домохозяйство. И пусть даже в эффективности с ветрогенераторами с обычными лопастями оно не поборется, выглядит ветреное "дерево" гораздо эстетичнее и прекрасно дополнит любое пространство.