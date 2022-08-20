Wizz Air из-за критики уже не возобновляет рейсы из москвы в Абу-Даби

Wizz Air не будет возобновлять полеты из москвы в Абу-Даби. Такое решение компания приняла на фоне сокрушительной критики.

Компания 19 августа выступила с заявлением, что откладывает решение о возобновлении полетов в россию. О негативной реакции в социальных сетях не упомянули. Сказал только об ограничении сетевой цепи поставок.

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В Твиттере лоукостера оправдывались, что рейсы в Абу-Даби планировали совершать через компанию, зарегистрированную в Арабских Эмиратах. Она будет действовать в пределах правил стран Персидского залива. В Wizz Air добавили, что другие арабские перевозчики летали в россию.

Что этому предшествовало

В начале августа в Wizz Air анонсировали возобновление полетов из россии в Абу-Даби. Их отменили после полномасштабного вторжения россии в Украину. Заявили, что полеты начнутся в октябре.

Wizz Air Abu Dhabi на 49% принадлежит лондонскому офису. Владелец другой части акций – Суверенный фонд благосостояния Абу-Даби ADQ.

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После 24 февраля европейские перевозчики прекратили полеты в россию, а российским авиакомпаниям запрещено влетать в воздушное пространство ЕС. Это предполагают санкции.