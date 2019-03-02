Wizz Air теперь будет летать в еще один немецкий город

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air Wizz Air начала выполнять рейсы в еще один немецкий город. На этот раз лоукост дал старт маршруту Киев-Бремен.

Первый рейс выполнили 1 марта, пишет ЦТС.

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Дебютный рейс в Бремен вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" в 11:08 и прибыл в 12:38 по местному времени. Обратный рейс вылетел из Бремена в 13:24 и прибыл в столицу Украины в 16:24.

В компании отмечают, что рейсы в марте будут выполнять по понедельникам и пятницам, а уже с апреля и далее по вторникам и субботам.

Отметим, также авиакомпания объявила об открытии рейсов из Киева в Грецию. Лоукостер будет летать в Салоники и Афины. Рейс Киев-Салоники стартует 20 мая и будет выполняться по понедельникам и пятницам. Самолеты авиакомпании из Киева в Афины начнут летать уже 21 мая, перелеты будут осуществляться по вторникам и субботам.

Чем известен Wizz Air? Wizz Air – это крупнейший лоукост перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. В целом компания обслуживает 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира. Во флоте авиакомпании есть 104 самолета Airbus A320 и А321.