Wizz Air тепер літатиме до ще одного німецького міста
Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air Wizz Air почала виконувати рейси до ще одного німецького міста. Цього разу лоукост дав старт маршруту Київ-Бремен.
Перший рейс виконали 1 березня, пише ЦТС.
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Дебютний рейс до Бремену вилетів з київського аеропорту "Жуляни" об 11:08 і прибув о 12:38 за місцевим часом. Зворотній рейс вилетів з Бремена о 13:24 і прибув до столиці України о 16:24.
У компанії зазначають, що рейси в березні будуть виконувати по понеділках і п'ятницях, а вже з квітня і далі по вівторках і суботах.
Зазначимо, також авіакомпанія оголосила про відкриття рейсів з Києва в Грецію. Лоукостер буде літати в Салоніки та Афіни. Рейс Київ-Салоніки стартує 20 травня і буде виконуватися по понеділках і п'ятницях. Літаки авіакомпаніїї з Києва в Афіни почнуть літати уже 21 травня, перельоти здійснюватимуться по вівторках і суботах.
Чим відомий Wizz Air?Wizz Air – це найбільший лоукост перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу. У флоті авіакомпанії є 104 літаки Airbus A320 та А321.