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      Wizz Air тепер літатиме до ще одного німецького міста

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      Wizz Air почала літати з Києва до ще одного німецького міста
      Wizz Air почала літати з Києва до ще одного німецького міста / Фото з відкритих джерел

      Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air Wizz Air почала виконувати рейси до ще одного німецького міста. Цього разу лоукост дав старт маршруту Київ-Бремен.

      Перший рейс виконали 1 березня, пише ЦТС.

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      Дебютний рейс до Бремену вилетів з київського аеропорту "Жуляни" об 11:08 і прибув о 12:38 за місцевим часом. Зворотній рейс вилетів з Бремена о 13:24 і прибув до столиці України о 16:24.

      У компанії зазначають, що рейси в березні будуть виконувати по понеділках і п'ятницях, а вже з квітня і далі по вівторках і суботах.

      Зазначимо, також авіакомпанія оголосила про відкриття рейсів з Києва в Грецію. Лоукостер буде літати в Салоніки та Афіни. Рейс Київ-Салоніки стартує 20 травня і буде виконуватися по понеділках і п'ятницях. Літаки авіакомпаніїї з Києва в Афіни почнуть літати уже 21 травня, перельоти здійснюватимуться по вівторках і суботах.

      Чим відомий Wizz Air?Wizz Air – це найбільший лоукост перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу. У флоті авіакомпанії є 104 літаки Airbus A320 та А321. 

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      Теги: авіація Wizz Air Новини України
      Джерело: 24 Канал
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