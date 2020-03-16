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      Wizz Air временно останавливает перелеты в Украину: как вернуть билеты

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      Чтобы предотвратить распространение китайского коронавируса, популярная авиакомпания Wizz Air временно останавливает перелеты в и из Украины. Ограничения вводятся на 2 недели, но их действие могут продлить.

      Выполнение рейсов будет остановлено в период с 17 по 31 марта 2020 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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      Ограничения относительно путешествий направлены на минимизацию распространения пандемии Covid-19. Заметим, что от коронавируса страдают не только в Китае, но и во всем мире.

      Как вернуть деньги за билет

      В Wizz Air отметили, что авиакомпания компенсирует стоимость билетов.

      • Пассажиры, которые бронировали билеты будут проинформированы о дальнейших шагах по электронной почте.
      • Пассажиры, которые осуществляли бронирование в туристических агентствах должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

      Обратите внимание! Украина для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта 2020 года закрывает все пассажирские авиасообщения и государственные границы. Украинские авиакомпании по решению правительства осуществят эвакуацию украинских граждан в ближайшее время.

      В какие страны Wizz Air также прекращает полеты

      • Италия

      Wizz Air прекратил все рейсы в и из Италии с 10 марта 2020 года до дальнейшего уведомления.

      • Израиль

      Лоукостер остановил все рейсы в и из Израиля с 10 марта 2020 года на неопределенный срок.

      • Польша

      Wizz Air прекратил все рейсы в и из Польши с 15 марта 2020 года по 28 марта.

      • Молдова

      Авиакомпания остановила все рейсы в и из Молдовы с 15 марта 2020 года до дальнейшего уведомления.

      • Литва

      Wizz Air остановит все рейсы в и из Литвы с 17 марта 2020 года по 30 марта.

      • Латвия

      Авиакомпания остановит все рейсы в и из Латвии с 17 марта 2020 года по 14 апреля.

      • Россия

      Wizz Air остановила все рейсы в Россию и из нее (кроме Великобритании) с 16 марта 2020 года до дальнейшего уведомления.

      • Кипр

      Wizz Air остановит все рейсы на Кипр и с него с 17 марта 2020 года по 3 апреля.

      • Грузия

      Перевозчик остановил выбранные рейсы (Франция, Германия, Испания) в Грузию и из нее с 16 марта 2020 года по 3 апреля.

      • Эстония

      Wizz Air прекратит рейсы в и из Эстонии с 17 марта 2020 года по 3 апреля.

      • Косово

      Авиакомпания прекратит рейсы в и из Косово с 17 марта 2020 года по 3 апреля.

      Коронавирус в мире: главное

      • По состоянию на 16 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 6 тысяч 518 человек. Общее количество зараженных – 169 тысяч 719 человек по всему миру. Есть и хорошие новости – выздоровели почти 78 тысяч человек.
      • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавируса в Италии. В стране зафиксировали 1 тысячу 809 смертей. В самом же Китае уровень заболеваемости пошел на спад.
      • ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Ее эпицентром теперь является Европа.
      • В Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2. Первый участник испытаний 16 марта получит экспериментальную дозу.

      Коронавірус як вберегтися
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Путешествия Wizz Air ВОЗ Деньги Европа Цены авиация
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