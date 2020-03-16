Wizz Air временно останавливает перелеты в Украину: как вернуть билеты

Чтобы предотвратить распространение китайского коронавируса, популярная авиакомпания Wizz Air временно останавливает перелеты в и из Украины. Ограничения вводятся на 2 недели, но их действие могут продлить.

Выполнение рейсов будет остановлено в период с 17 по 31 марта 2020 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Ограничения относительно путешествий направлены на минимизацию распространения пандемии Covid-19. Заметим, что от коронавируса страдают не только в Китае, но и во всем мире.

Как вернуть деньги за билет

В Wizz Air отметили, что авиакомпания компенсирует стоимость билетов.

Пассажиры, которые бронировали билеты будут проинформированы о дальнейших шагах по электронной почте.

Пассажиры, которые осуществляли бронирование в туристических агентствах должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

Обратите внимание! Украина для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта 2020 года закрывает все пассажирские авиасообщения и государственные границы. Украинские авиакомпании по решению правительства осуществят эвакуацию украинских граждан в ближайшее время.

В какие страны Wizz Air также прекращает полеты

Италия

Wizz Air прекратил все рейсы в и из Италии с 10 марта 2020 года до дальнейшего уведомления.

Израиль

Лоукостер остановил все рейсы в и из Израиля с 10 марта 2020 года на неопределенный срок.

Польша

Wizz Air прекратил все рейсы в и из Польши с 15 марта 2020 года по 28 марта.

Молдова

Авиакомпания остановила все рейсы в и из Молдовы с 15 марта 2020 года до дальнейшего уведомления.

Литва

Wizz Air остановит все рейсы в и из Литвы с 17 марта 2020 года по 30 марта.

Латвия

Авиакомпания остановит все рейсы в и из Латвии с 17 марта 2020 года по 14 апреля.

Россия

Wizz Air остановила все рейсы в Россию и из нее (кроме Великобритании) с 16 марта 2020 года до дальнейшего уведомления.

Кипр

Wizz Air остановит все рейсы на Кипр и с него с 17 марта 2020 года по 3 апреля.

Грузия

Перевозчик остановил выбранные рейсы (Франция, Германия, Испания) в Грузию и из нее с 16 марта 2020 года по 3 апреля.

Эстония

Wizz Air прекратит рейсы в и из Эстонии с 17 марта 2020 года по 3 апреля.

Косово

Авиакомпания прекратит рейсы в и из Косово с 17 марта 2020 года по 3 апреля.

Коронавирус в мире: главное

По состоянию на 16 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 6 тысяч 518 человек . Общее количество зараженных – 169 тысяч 719 человек по всему миру. Есть и хорошие новости – выздоровели почти 78 тысяч человек .

. Общее количество зараженных – по всему миру. Есть и хорошие новости – выздоровели почти . После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавируса в Италии. В стране зафиксировали 1 тысячу 809 смертей. В самом же Китае уровень заболеваемости пошел на спад.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире . Ее эпицентром теперь является Европа.

. Ее эпицентром теперь является Европа. В Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2. Первый участник испытаний 16 марта получит экспериментальную дозу.



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