Wizz Air тимчасово зупиняє перельоти в Україну: як повернути квитки
Аби запобігти поширенню китайського коронавірусу, популярна авіакомпанія Wizz Air тимчасово зупиняє перельоти в та з України. Обмеження вводяться на 2 тижні, але їх дію можуть продовжити.
Виконання рейсів буде зупинене у період з 17 до 31 березня 2020 року, повідомляє пресслужба авіакомпанії.
Важливо МАУ збільшила ціни перед закриттям кордону: фірма пояснила чому
Обмеження щодо подорожей мають на меті мінімізувати поширення пандемії Covid-19. Зауважимо, що від коронавірусу потерпають не лише у Китаї, де він
Як повернути гроші за квиток
У Wizz Air зазначили, що авіакомпанія компенсує вартість квитків.
- Пасажири, які бронювали квитки будуть поінформовані про подальші кроки через електронну пошту.
- Пасажири, які здійснювали бронювання через туристичні агенції повинні зв'язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.
Зверніть увагу! Україна для запобігання поширення коронавірусу з 17 березня 2020 року закриває усі пасажирські авіасполучення та державні кордони. Українські авіакомпанії за рішенням уряду здійснять евакуацію українських громадян найближчим часом.
В які країни Wizz Air також припиняє польоти
- Італія
Wizz Air припинив усі рейси до та з Італії з 10 березня 2020 року до подальшого повідомлення.
- Ізраїль
Лоукостер зупинив усі рейси до та з Ізраїлю з 10 березня 2020 року на невизначений термін.
- Польща
Wizz Air припинив усі рейси до та з Польщі з 15 березня 2020 року до 28 березня.
- Молдова
Авіакомпанія зупинила всі рейси до та з Молдови з 15 березня 2020 року до подальшого повідомлення.
- Литва
Wizz Air зупинить усі рейси до та з Литви з 17 березня 2020 року до 30 березня.
- Латвія
Авіакомпанія зупинить усі рейси до та з Латвії з 17 березня 2020 року до 14 квітня.
- Росія
Wizz Air зупинила всі рейси до Росії та з неї (крім Великобританії) з 16 березня 2020 року до подальшого повідомлення.
- Кіпр
Wizz Air зупинить усі рейси на Кіпр і з нього з 17 березня 2020 року до 3 квітня.
- Грузія
Перевізник зупинив вибрані рейси (Франція, Німеччина, Іспанія) до Грузії та з неї з 16 березня 2020 року до 3 квітня.
- Естонія
Wizz Air припинить рейси до та з Естонії з 17 березня 2020 року до 3 квітня.
- Косово
Авіакомпанія припинить рейси до та з Косова з 17 березня 2020 року до 3 квітня.
Коронавірус у світі: головне
- Станом на 16 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 6 тисяч 518 людей. Загальна кількість заражених – 169 тисяч 719 людей по всьому світу. Є й хороші новини – одужали майже 78 тисяч людей.
- Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. У країні зафіксували 1 тисячу 809 смертей. У самому ж Китаї рівень захворюваності пішов на спад.
- ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. Її епіцентром тепер є Європа.
- У Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу SARS-Cov-2. Перший учасник випробувань 16 березня отримає експериментальну дозу.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу