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      Wizz Air тимчасово зупиняє перельоти в Україну: як повернути квитки

      - Читать новость на русском
      Wizz Air зупиняє польоти в Україну на 2 тижні / unsplash.com

      Аби запобігти поширенню китайського коронавірусу, популярна авіакомпанія Wizz Air тимчасово зупиняє перельоти в та з України. Обмеження вводяться на 2 тижні, але їх дію можуть продовжити.

      Виконання рейсів буде зупинене у період з 17 до 31 березня 2020 року, повідомляє пресслужба авіакомпанії.

      Важливо МАУ збільшила ціни перед закриттям кордону: фірма пояснила чому

      Обмеження щодо подорожей мають на меті мінімізувати поширення пандемії Covid-19. Зауважимо, що від коронавірусу потерпають не лише у Китаї, де він 

      Як повернути гроші за квиток

      У Wizz Air зазначили, що авіакомпанія компенсує вартість квитків.

      • Пасажири, які бронювали квитки будуть поінформовані про подальші кроки через електронну пошту.
      • Пасажири, які здійснювали бронювання через туристичні агенції повинні зв'язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.

      Зверніть увагу! Україна для запобігання поширення коронавірусу з 17 березня 2020 року закриває усі пасажирські авіасполучення та державні кордони. Українські авіакомпанії за рішенням уряду здійснять евакуацію українських громадян найближчим часом.

      В які країни Wizz Air також припиняє польоти

      • Італія

      Wizz Air припинив усі рейси до та з Італії з 10 березня 2020 року до подальшого повідомлення.

      • Ізраїль 

      Лоукостер зупинив усі рейси до та з Ізраїлю з 10 березня 2020 року на невизначений термін.

      • Польща

      Wizz Air припинив усі рейси до та з Польщі з 15 березня 2020 року до 28 березня.

      • Молдова

      Авіакомпанія зупинила всі рейси до та з Молдови з 15 березня 2020 року до подальшого повідомлення.

      • Литва

      Wizz Air зупинить усі рейси до та з Литви з 17 березня 2020 року до 30 березня.

      • Латвія

      Авіакомпанія зупинить усі рейси до та з Латвії з 17 березня 2020 року до 14 квітня.

      • Росія

      Wizz Air зупинила всі рейси до Росії та з неї (крім Великобританії) з 16 березня 2020 року до подальшого повідомлення.

      • Кіпр

      Wizz Air зупинить усі рейси на Кіпр і з нього з 17 березня 2020 року до 3 квітня.

      • Грузія

      Перевізник зупинив вибрані рейси (Франція, Німеччина, Іспанія) до Грузії та з неї з 16 березня 2020 року до 3 квітня.

      • Естонія

      Wizz Air припинить рейси до та з Естонії з 17 березня 2020 року до 3 квітня.

      • Косово

      Авіакомпанія припинить рейси до та з Косова з 17 березня 2020 року до 3 квітня.

      Коронавірус у світі: головне

      • Станом на 16 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 6 тисяч 518 людей. Загальна кількість заражених – 169 тисяч 719 людей по всьому світу. Є й хороші новини – одужали майже 78 тисяч людей.
      • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. У країні зафіксували 1 тисячу 809 смертей. У самому ж Китаї рівень захворюваності пішов на спад.
      • ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. Її епіцентром тепер є Європа.
      • У Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу SARS-Cov-2. Перший учасник випробувань 16 березня отримає експериментальну дозу.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Подорожі Wizz Air ВООЗ Гроші Європа Ціни авіація
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