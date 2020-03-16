Wizz Air тимчасово зупиняє перельоти в Україну: як повернути квитки

Аби запобігти поширенню китайського коронавірусу, популярна авіакомпанія Wizz Air тимчасово зупиняє перельоти в та з України. Обмеження вводяться на 2 тижні, але їх дію можуть продовжити.

Виконання рейсів буде зупинене у період з 17 до 31 березня 2020 року, повідомляє пресслужба авіакомпанії.

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Обмеження щодо подорожей мають на меті мінімізувати поширення пандемії Covid-19. Зауважимо, що від коронавірусу потерпають не лише у Китаї, де він

Як повернути гроші за квиток

У Wizz Air зазначили, що авіакомпанія компенсує вартість квитків.

Пасажири, які бронювали квитки будуть поінформовані про подальші кроки через електронну пошту.

Пасажири, які здійснювали бронювання через туристичні агенції повинні зв'язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.

Зверніть увагу! Україна для запобігання поширення коронавірусу з 17 березня 2020 року закриває усі пасажирські авіасполучення та державні кордони. Українські авіакомпанії за рішенням уряду здійснять евакуацію українських громадян найближчим часом.

В які країни Wizz Air також припиняє польоти

Італія

Wizz Air припинив усі рейси до та з Італії з 10 березня 2020 року до подальшого повідомлення.

Ізраїль

Лоукостер зупинив усі рейси до та з Ізраїлю з 10 березня 2020 року на невизначений термін.

Польща

Wizz Air припинив усі рейси до та з Польщі з 15 березня 2020 року до 28 березня.

Молдова

Авіакомпанія зупинила всі рейси до та з Молдови з 15 березня 2020 року до подальшого повідомлення.

Литва

Wizz Air зупинить усі рейси до та з Литви з 17 березня 2020 року до 30 березня.

Латвія

Авіакомпанія зупинить усі рейси до та з Латвії з 17 березня 2020 року до 14 квітня.

Росія

Wizz Air зупинила всі рейси до Росії та з неї (крім Великобританії) з 16 березня 2020 року до подальшого повідомлення.

Кіпр

Wizz Air зупинить усі рейси на Кіпр і з нього з 17 березня 2020 року до 3 квітня.

Грузія

Перевізник зупинив вибрані рейси (Франція, Німеччина, Іспанія) до Грузії та з неї з 16 березня 2020 року до 3 квітня.

Естонія

Wizz Air припинить рейси до та з Естонії з 17 березня 2020 року до 3 квітня.

Косово

Авіакомпанія припинить рейси до та з Косова з 17 березня 2020 року до 3 квітня.

Коронавірус у світі: головне

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Загальна кількість заражених – по всьому світу. Є й хороші новини – одужали . Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. У країні зафіксували 1 тисячу 809 смертей. У самому ж Китаї рівень захворюваності пішов на спад.

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