МАУ суттєво підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" різко збільшила вартість квитків на міжнародні рейси. Це може бути пов'язано із закриттям українського кордону 16 березня та повним припиненням авіасполучення 17 березня.

Ціни на деякі напрямки коштують понад 30 тисяч гривень, про це свідчать дані на сайті авіакомпанії.

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Найдорожчі рейси від МАУ на 15 – 16 березня

Лондон – Київ коштує від 46 тисяч гривень з людини в один бік;

з людини в один бік; Париж – Київ – від 21 тисячі гривень ;

; Тель-Авів – Київ – від 28 тисяч гривень.



Вартість рейсу Лондон – Київ / Скріншот з сайту МАУ

Раніше у МАУ повідомляли, що протягом найближчих двох днів авіакомпанія планує виконати кілька додаткових рейсів, аби повернути українців додому

МАУ запустили додаткові рейси:

Київ – Лондон – Київ;

Київ – Відень – Київ;

Збільшили місткість на маршруті:

Київ – Тель-Авів – Київ.

Зазначимо, що вартість авіаквитків може змінюватися декілька разів на день. Вона залежить від дня тижня, завантаженості, попиту та часу бронювання. Чим пізніше людина купує квиток, тим дорожче він може коштувати. Тож, вартість квитків може бути дещо підвищена через пізнє бронювання.

Що відомо про закриття кордону

16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.

Також на 14 днів український кордон закрили для іноземців. Однак громадяни України можуть повернутися. Усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.

12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.



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