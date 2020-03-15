МАУ существенно подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" резко подняла стоимость билетов на международные рейсы. Это может быть связано с закрытием украинской границы 16 марта и полным прекращением авиасообщения 17 марта.
Цены на некоторые направления стоят более 30 тысяч гривен, об этом свидетельствуют данные на сайте авиакомпании.
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Самые недорогие рейсы от МАУ на 15 – 16 марта
- Лондон – Киев стоит от 46 тысяч гривен с человека в одну сторону;
- Париж – Киев – от 21 тысячи гривен;
- Тель-Авив – Киев – от 28 тысяч гривен.
Стоимость рейса Лондон – Киев / Скриншот с сайта МАУ
Ранее в МАУ сообщали, что в течение ближайших двух дней авиакомпания планирует выполнить несколько дополнительных рейсов, чтобы вернуть украинцев домой
МАУ запустили дополнительные рейсы:
- Киев – Лондон – Киев;
- Киев – Вена – Киев;
Увеличили вместимость на маршруте:
- Киев – Тель-Авив – Киев.
Отметим, что стоимость авиабилетов может меняться несколько раз на день. Она зависит от дня недели, загруженности, спроса и времени бронирования. Чем позже человек покупает билет, тем дороже он может стоить. Поэтому стоимость билетов может быть несколько повышена из-за позднего бронирования.
Что известно о закрытии границы
- 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы.
- Также на 14 дней украинскую границу закрыли для иностранцев. Однако граждане Украины могут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.
- С 12 марта до 4 апреля в Украине ввели общенациональный карантин. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками, концерты.
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