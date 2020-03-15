МАУ существенно подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" резко подняла стоимость билетов на международные рейсы. Это может быть связано с закрытием украинской границы 16 марта и полным прекращением авиасообщения 17 марта.

Цены на некоторые направления стоят более 30 тысяч гривен, об этом свидетельствуют данные на сайте авиакомпании.

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Самые недорогие рейсы от МАУ на 15 – 16 марта

Лондон – Киев стоит от 46 тысяч гривен с человека в одну сторону;

с человека в одну сторону; Париж – Киев – от 21 тысячи гривен;

Тель-Авив – Киев – от 28 тысяч гривен.



Стоимость рейса Лондон – Киев / Скриншот с сайта МАУ

Ранее в МАУ сообщали, что в течение ближайших двух дней авиакомпания планирует выполнить несколько дополнительных рейсов, чтобы вернуть украинцев домой

МАУ запустили дополнительные рейсы:

Киев – Лондон – Киев;

Киев – Вена – Киев;

Увеличили вместимость на маршруте:

Киев – Тель-Авив – Киев.

Отметим, что стоимость авиабилетов может меняться несколько раз на день. Она зависит от дня недели, загруженности, спроса и времени бронирования. Чем позже человек покупает билет, тем дороже он может стоить. Поэтому стоимость билетов может быть несколько повышена из-за позднего бронирования.

Что известно о закрытии границы

16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы.

Также на 14 дней украинскую границу закрыли для иностранцев. Однако граждане Украины могут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.

С 12 марта до 4 апреля в Украине ввели общенациональный карантин. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками, концерты.



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