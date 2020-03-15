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      МАУ существенно подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы

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      Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" резко подняла стоимость билетов на международные рейсы. Это может быть связано с закрытием украинской границы 16 марта и полным прекращением авиасообщения 17 марта.

      Цены на некоторые направления стоят более 30 тысяч гривен, об этом свидетельствуют данные на сайте авиакомпании.

      Обратите внимание Как будут работать украинские туроператоры с 17 марта

      Самые недорогие рейсы от МАУ на 15 – 16 марта

      • Лондон – Киев стоит от 46 тысяч гривен с человека в одну сторону;
      • Париж – Киев – от 21 тысячи гривен;
      • Тель-Авив – Киев – от 28 тысяч гривен.


      Стоимость рейса Лондон – Киев / Скриншот с сайта МАУ

      Ранее в МАУ сообщали, что в течение ближайших двух дней авиакомпания планирует выполнить несколько дополнительных рейсов, чтобы вернуть украинцев домой

      МАУ запустили дополнительные рейсы:

      • Киев – Лондон – Киев;
      • Киев – Вена – Киев;

      Увеличили вместимость на маршруте:

      • Киев – Тель-Авив – Киев.

      Отметим, что стоимость авиабилетов может меняться несколько раз на день. Она зависит от дня недели, загруженности, спроса и времени бронирования. Чем позже человек покупает билет, тем дороже он может стоить. Поэтому стоимость билетов может быть несколько повышена из-за позднего бронирования.

      Что известно о закрытии границы

      • 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы.
      • Также на 14 дней украинскую границу закрыли для иностранцев. Однако граждане Украины могут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.
      • С 12 марта до 4 апреля в Украине ввели общенациональный карантин. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками, концерты.


      Как использовать маску во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала

       
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине авиация Владимир Зеленский Цены МАУ
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