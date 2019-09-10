Wizz Air запускает новый рейс со Львова и Харькова в Европу: цены и даты
Венгерская лоукост-авиакомпания запустила очередной рейс из аэропорта Львова и Харькова в столицу Венгрии – Будапешт. Первый рейс состоится 1 июня 2020 года, однако билеты можно купить уже сейчас.
Цены
Цены на билеты по направлению Львов – Будапешт стартуют от 289 гривен для участников WIZZ Discount Club. Тогда как минимальная цена за билет Харьков – Будапешт составляет 475 гривен с человека.
Читайте также: Новым президентом МАУ стал Евгений Дыхне: что о нем известно
К слову, Будапешт станет уже 12 направлением и 8 страной, в которые перевозчик будет осуществлять полеты из львовского аэропорта.
Также Wizz Air летает из аэропорта "Львов" в:
• Копенгаген;
• Ланарку;
* Вильнюс;
• Берлин (аэропорт Шенефельд);
• Дортмунд;
• Франкфурт (аэропорт Франкфурт-Хан);
* Лондон (аэропорт Лутон);
• Гданьск;
• Катовице;
• Вроцлав;
* Братиславу;
• Будапешт.
Куда летает венгерский лоукостер со Львова / Инфографика 24 канал
Расписание
Полеты будут осуществляться каждую среду и воскресенье со Львова, а также по понедельникам и пятницам из Харькова. К слову, для аэропорта "Харьков" это станет 8 направлением и 4 страной, в которые летает авиакомпания.
Wizz Air летает из аэропорта "Харьков" в:
• Вену;
• Дортмунд;
• Вроцлав;
• Гданьск;
* Краков;
• Катовице;
• Будапешт.
Больше о том, куда пойти в Будапеште – читайте в материале 24 канала.
Что известно о Wizz Air? Wizz Air – это крупнейший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. В целом компания обслуживает около 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.
Дочерняя компания WizzAir Ukraine начала работу в Украине в 2008 году, однако впоследствии была ликвидирована. Между тем с января 2016 года рейсы осуществляет напрямую главная компания Wizz Air.