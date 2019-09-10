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      Wizz Air запускает новый рейс со Львова и Харькова в Европу: цены и даты

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      Wizz Air запускает новый рейс со Львова в Европу
      Wizz Air запускает новый рейс со Львова в Европу / 24 канал

      Венгерская лоукост-авиакомпания запустила очередной рейс из аэропорта Львова и Харькова в столицу Венгрии – Будапешт. Первый рейс состоится 1 июня 2020 года, однако билеты можно купить уже сейчас.

      Цены

      Цены на билеты по направлению Львов – Будапешт стартуют от 289 гривен для участников WIZZ Discount Club. Тогда как минимальная цена за билет Харьков – Будапешт составляет 475 гривен с человека.

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      К слову, Будапешт станет уже 12 направлением и 8 страной, в которые перевозчик будет осуществлять полеты из львовского аэропорта.

      Также Wizz Air летает из аэропорта "Львов" в:

      • Копенгаген;
      • Ланарку;
      * Вильнюс;
      • Берлин (аэропорт Шенефельд);
      • Дортмунд;
      • Франкфурт (аэропорт Франкфурт-Хан);
      * Лондон (аэропорт Лутон);
      • Гданьск;
      • Катовице;
      • Вроцлав;
      * Братиславу;
      • Будапешт.


      Куда летает венгерский лоукостер со Львова / Инфографика 24 канал

      Расписание

      Полеты будут осуществляться каждую среду и воскресенье со Львова, а также по понедельникам и пятницам из Харькова. К слову, для аэропорта "Харьков" это станет 8 направлением и 4 страной, в которые летает авиакомпания.

      Wizz Air летает из аэропорта "Харьков" в:

      • Вену;
      • Дортмунд;
      • Вроцлав;
      • Гданьск;
      * Краков;
      • Катовице;
      • Будапешт.

      Больше о том, куда пойти в Будапеште – читайте в материале 24 канала.

      Что известно о Wizz Air? Wizz Air – это крупнейший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. В целом компания обслуживает около 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.

      Дочерняя компания WizzAir Ukraine начала работу в Украине в 2008 году, однако впоследствии была ликвидирована. Между тем с января 2016 года рейсы осуществляет напрямую главная компания Wizz Air.

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      Теги: Новости Украины Wizz Air авиация Венгрия Новости Харькова Новости Львова Цены
      Источник: 24 канал
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