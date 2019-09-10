Wizz Air запускает новый рейс со Львова и Харькова в Европу: цены и даты

Венгерская лоукост-авиакомпания запустила очередной рейс из аэропорта Львова и Харькова в столицу Венгрии – Будапешт. Первый рейс состоится 1 июня 2020 года, однако билеты можно купить уже сейчас.

Цены

Цены на билеты по направлению Львов – Будапешт стартуют от 289 гривен для участников WIZZ Discount Club. Тогда как минимальная цена за билет Харьков – Будапешт составляет 475 гривен с человека.

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К слову, Будапешт станет уже 12 направлением и 8 страной, в которые перевозчик будет осуществлять полеты из львовского аэропорта.

Также Wizz Air летает из аэропорта "Львов" в:

• Копенгаген;

• Ланарку;

* Вильнюс;

• Берлин (аэропорт Шенефельд);

• Дортмунд;

• Франкфурт (аэропорт Франкфурт-Хан);

* Лондон (аэропорт Лутон);

• Гданьск;

• Катовице;

• Вроцлав;

* Братиславу;

• Будапешт.



Куда летает венгерский лоукостер со Львова / Инфографика 24 канал

Расписание

Полеты будут осуществляться каждую среду и воскресенье со Львова, а также по понедельникам и пятницам из Харькова. К слову, для аэропорта "Харьков" это станет 8 направлением и 4 страной, в которые летает авиакомпания.

Wizz Air летает из аэропорта "Харьков" в:

• Вену;

• Дортмунд;

• Вроцлав;

• Гданьск;

* Краков;

• Катовице;

• Будапешт.

Больше о том, куда пойти в Будапеште – читайте в материале 24 канала.

Что известно о Wizz Air? Wizz Air – это крупнейший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. В целом компания обслуживает около 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.



Дочерняя компания WizzAir Ukraine начала работу в Украине в 2008 году, однако впоследствии была ликвидирована. Между тем с января 2016 года рейсы осуществляет напрямую главная компания Wizz Air.



