Wizz Air запустит 15 новых авиарейсов из Польши: список
Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал запуск 15 новых авиарейсов из Польши. Авиарейсы начнут выполнять летом 2020 года, они сочетают польские города с городами Италии, Норвегии и Испании.
Wizz Air запустит рейсы из Кракова, Варшавы и Гданьска.
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Из Варшавы можно будет улететь в:
- Болонью (Италия);
- Мадрид (Испания);
- Турку (Финляндия);
- Бари (Италия);
- на Тенерифе (Испания).
Из Кракова запустят авиарейсы до
- Вероны (Италия);
- Милана (Италия);
- Болоньи (Италия);
- Барселоны (Испания);
- Лондона (Великобритания);
- Ставангера (Норвегия);
- Хаугесунда (Норвегия);
- Бергена, Тромсё и Тронхейма (Норвегия).
Из Гданьска запустят новый авиарейс в Бари (Италия). Wizz Air также планирует увеличить частоту уже существующих авиарейсов из Польши.
Кстати, осенью Wizz Air увеличит количество рейсов из Львова. Так, венгерский лоукостер чаще будет летать в Словакию, Польшу и Германию. В частности, говорится о рейсах во Вроцлав, Гданьск, Берлин и Дортмунд.
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Что известно о Wizz Air?Наибольший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также – в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. Всего компания обслуживает примерно 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.
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