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      Wizz Air запустит 15 новых авиарейсов из Польши: список

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      Wizz Air запустит 15 новых авиарейсов из Польши
      Wizz Air запустит 15 новых авиарейсов из Польши / wizzair.com

      Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал запуск 15 новых авиарейсов из Польши. Авиарейсы начнут выполнять летом 2020 года, они сочетают польские города с городами Италии, Норвегии и Испании.

      Wizz Air запустит рейсы из Кракова, Варшавы и Гданьска.

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      Из Варшавы можно будет улететь в:

      • Болонью (Италия);
      • Мадрид (Испания);
      • Турку (Финляндия);
      • Бари (Италия);
      • на Тенерифе (Испания).

      Из Кракова запустят авиарейсы до

      • Вероны (Италия);
      • Милана (Италия);
      • Болоньи (Италия);
      • Барселоны (Испания);
      • Лондона (Великобритания);
      • Ставангера (Норвегия);
      • Хаугесунда (Норвегия);
      • Бергена, Тромсё и Тронхейма (Норвегия).

      Из Гданьска запустят новый авиарейс в Бари (Италия). Wizz Air также планирует увеличить частоту уже существующих авиарейсов из Польши.

      Кстати, осенью Wizz Air увеличит количество рейсов из Львова. Так, венгерский лоукостер чаще будет летать в Словакию, Польшу и Германию. В частности, говорится о рейсах во Вроцлав, Гданьск, Берлин и Дортмунд.

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      Что известно о Wizz Air?​Наибольший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также – в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. Всего компания обслуживает примерно 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.

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      Теги: Новости Польши Путешествия Транспорт Норвегия Финляндия Wizz Air авиация
      Источник: 24 канал
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