Wizz Air запустит 15 новых авиарейсов из Польши: список

Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал запуск 15 новых авиарейсов из Польши. Авиарейсы начнут выполнять летом 2020 года, они сочетают польские города с городами Италии, Норвегии и Испании.

Wizz Air запустит рейсы из Кракова, Варшавы и Гданьска.

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Из Варшавы можно будет улететь в:

Болонью (Италия);

Мадрид (Испания);

Турку (Финляндия);

Бари (Италия);

на Тенерифе (Испания).

Из Кракова запустят авиарейсы до

Вероны (Италия);

Милана (Италия);

Болоньи (Италия);

Барселоны (Испания);

Лондона (Великобритания);

Ставангера (Норвегия);

Хаугесунда (Норвегия);

Бергена, Тромсё и Тронхейма (Норвегия).

Из Гданьска запустят новый авиарейс в Бари (Италия). Wizz Air также планирует увеличить частоту уже существующих авиарейсов из Польши.

Кстати, осенью Wizz Air увеличит количество рейсов из Львова. Так, венгерский лоукостер чаще будет летать в Словакию, Польшу и Германию. В частности, говорится о рейсах во Вроцлав, Гданьск, Берлин и Дортмунд.

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Что известно о Wizz Air?​Наибольший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также – в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. Всего компания обслуживает примерно 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.