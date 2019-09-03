18:47
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 вересня
      Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом
      Вєсті.UA
      19:39, 2 вересня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Wizz Air запустить 15 нових авіарейсів з Польщі: список

      461 Читать новость на русском
      Wizz Air запустить 15 нових авіарейсів з Польщі
      Wizz Air запустить 15 нових авіарейсів з Польщі / wizzair.com

      Угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск 15 нових авіарейсів з Польщі. Авіарейси почнуть виконувати влітку 2020 року, вони сполучать польські міста з містами Італії, Норвегії та Іспанії.

      Wizz Air запустить рейси з Кракова, Варшави та Гданська.

      Читайте також: Куди літає Wizz Air з України: нові напрямки та ціни

      З Варшави можна буде полетіти у:

      • Болонью (Італія);
      • Мадрид (Іспанія),
      • Турку (Фінляндія);
      • Барі (Італія);
      • на Тенерифе (Іспанія).

      З Кракова запустять авіарейси до:

      • Верони (Італія);
      • Мілана (Італія);
      • Болоньї (Італія);
      • Барселони (Іспанія);
      • Лондона (Велика Британія);
      • Ставангера (Норвегія);
      • Хаугесунд (Норвегія);
      • Бергена, Тромсо та Тронхейма (Норвегія).

      З Гданська запустять новий авіарейс до Барі (Італія). Wizz Air також планує збільшити частоту вже існуючих авіарейсів з Польщі.

      До речі, восени Wizz Air збільшить кількість рейсів зі Львова. Так, угорський лоукостер частіше літатиме до Словаччини, Польщі та Німеччини. Зокрема, мовиться про рейси до Вроцлава, Гданська, Берліна і Дортмунда.

      Важливо: Все, що треба знати про ручну поклажу і не отримати космічний штраф

      Що відомо про Wizz Air?Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.

      blog_ava
      У сім'ї Юлії Тимошенко сталося горе, – нардеп
      сьогодні
      7901
      Теги: Новини Польщі авіація Wizz Air Фінляндія Норвегія Транспорт Подорожі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що таке "хрущовка": історія, особливості планування, переваги і недоліки
      сьогодні , 18:27 Що таке "хрущовка": історія, особливості планування, переваги і недоліки
      135
      Залізна логіка олігарха Коломойського: прибутки ховаємо, податки не платимо
      сьогодні , 18:14 Залізна логіка олігарха Коломойського: прибутки ховаємо, податки не платимо
      321
      Жестокая луганская реальность: даже дети здесь не подходящие для жизни
      сьогодні , 17:00 Жестокая луганская реальность: даже дети здесь не подходящие для жизни
      Ольга Черненко 939
      Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта
      сьогодні , 16:13 Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта
      Ірина Поліщук 1568
      Як перестати боятись стоматологів
      сьогодні , 16:00 Як перестати боятись стоматологів
      Олександр Бевза 282
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук