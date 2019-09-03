Wizz Air запустить 15 нових авіарейсів з Польщі: список
Угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск 15 нових авіарейсів з Польщі. Авіарейси почнуть виконувати влітку 2020 року, вони сполучать польські міста з містами Італії, Норвегії та Іспанії.
Wizz Air запустить рейси з Кракова, Варшави та Гданська.
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З Варшави можна буде полетіти у:
- Болонью (Італія);
- Мадрид (Іспанія),
- Турку (Фінляндія);
- Барі (Італія);
- на Тенерифе (Іспанія).
З Кракова запустять авіарейси до:
- Верони (Італія);
- Мілана (Італія);
- Болоньї (Італія);
- Барселони (Іспанія);
- Лондона (Велика Британія);
- Ставангера (Норвегія);
- Хаугесунд (Норвегія);
- Бергена, Тромсо та Тронхейма (Норвегія).
З Гданська запустять новий авіарейс до Барі (Італія). Wizz Air також планує збільшити частоту вже існуючих авіарейсів з Польщі.
До речі, восени Wizz Air збільшить кількість рейсів зі Львова. Так, угорський лоукостер частіше літатиме до Словаччини, Польщі та Німеччини. Зокрема, мовиться про рейси до Вроцлава, Гданська, Берліна і Дортмунда.
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Що відомо про Wizz Air?Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.