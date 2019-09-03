Wizz Air запустить 15 нових авіарейсів з Польщі: список

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск 15 нових авіарейсів з Польщі. Авіарейси почнуть виконувати влітку 2020 року, вони сполучать польські міста з містами Італії, Норвегії та Іспанії.

Wizz Air запустить рейси з Кракова, Варшави та Гданська.

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З Варшави можна буде полетіти у:

Болонью (Італія);

Мадрид (Іспанія),

Турку (Фінляндія);

Барі (Італія);

на Тенерифе (Іспанія).

З Кракова запустять авіарейси до:

Верони (Італія);

Мілана (Італія);

Болоньї (Італія);

Барселони (Іспанія);

Лондона (Велика Британія);

Ставангера (Норвегія);

Хаугесунд (Норвегія);

Бергена, Тромсо та Тронхейма (Норвегія).

З Гданська запустять новий авіарейс до Барі (Італія). Wizz Air також планує збільшити частоту вже існуючих авіарейсів з Польщі.

До речі, восени Wizz Air збільшить кількість рейсів зі Львова. Так, угорський лоукостер частіше літатиме до Словаччини, Польщі та Німеччини. Зокрема, мовиться про рейси до Вроцлава, Гданська, Берліна і Дортмунда.

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Що відомо про Wizz Air?Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.