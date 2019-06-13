17:13
13 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 червня
      Вєсті.UA: Зеленський-бандерівець розчарував Кадирова і Путіна. Скандальне ЗЕпризначення Бухарєва
      Вєсті.UA
      20:47, 12 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Wizz Air зі Львова літатиме частіше: куди і скільки

      640 Читать новость на русском
      Лоукостер Wizz Air збільшить частоту рейсів з аеропорту "Львів" до Словаччини, Польщі, Німеччини
      Лоукостер Wizz Air збільшить частоту рейсів з аеропорту "Львів" до Словаччини, Польщі, Німеччини / Wizz Air

      Wizz Air з 20 жовтня збільшить частоту рейсів з аеропорту "Львів". Тепер угорський лоукостер ще більше літатиме до Словаччини, Польщі та Німеччини.

      Такі плани пов'язані з популярністю польотів до і з Братислави, Вроцлава, Гданська, Берліна і Дортмунда, повідомля прес-служба аеропорту "Львів" на своїй сторінці. 

      Читайте також: Чому суд заборонив SkyUp літати і що буде з їхніми польотами

      Так, їхня середньомісячна завантаженість у 2019 році становить 83%. Кількість рейсів в Братиславу зросте з двох до п'яти рейсів на тиждень. Вони будуть виконуватися по понеділках, вівторках, середах, п'ятницях і суботах. 

      Кількість рейсів до Вроцлава – з трьох до п'яти рейсів. Вони будуть виконуватися по вівторках, середах, четвергах, суботах і неділях. У Гданськ і Берлін рейси будуть здійснюватися вдвічі частіше – чотири рази в тиждень: по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

      У напрямку до Дортмунда кількість рейсів збільшиться з двох до трьох на тиждень – по понеділках, середах і п'ятницях.

      Більше можливостей для пасажирів Wizz Air з’явиться вже влітку 2019 року. Так, у Братиславу кількість польотів збільшиться з двох до трьох, до Гданська – з двох до чотирьох; до Берліна – з двох до чотирьох, до Вроцлава – з трьох до п'яти і в Дортмунд – з двох до трьох.

      Чим відомий Wizz Air?Wizz Air – це найбільший лоукост перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу. У флоті авіакомпанії є 104 літаки Airbus A320 та А321.

      blog_ava
      Клімкін розповів, що думає про ймовірне призначення Пристайка главою МЗС
      сьогодні
      4312
      Теги: Новини України Новини політики авіація Подорожі Wizz Air
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коломойский атакует НБУ через... Барышевский суд
      сьогодні , 17:09 Коломойский атакует НБУ через... Барышевский суд
      Блог Соцмережі 124
      Російсько-окупаційні війська намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків
      сьогодні , 16:33 Російсько-окупаційні війська намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків
      Дмитро Снєгирьов 399
      Порошенко користується більшовицькою формулою, – Кравчук
      сьогодні , 15:01 Порошенко користується більшовицькою формулою, – Кравчук
      Наталя Ромашова 4849
      Украина и Молдова превращаются в сателлиты России при согласии Запада
      сьогодні , 12:00 Украина и Молдова превращаются в сателлиты России при согласии Запада
      Блог Соцмережі 2597
      Суд проти SkyUp : хто хоче втопити український лоукост?
      сьогодні , 08:40 Суд проти SkyUp : хто хоче втопити український лоукост?
      Артем Овдієнко 1344
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук