Wizz Air зі Львова літатиме частіше: куди і скільки

Wizz Air з 20 жовтня збільшить частоту рейсів з аеропорту "Львів". Тепер угорський лоукостер ще більше літатиме до Словаччини, Польщі та Німеччини.

Такі плани пов'язані з популярністю польотів до і з Братислави, Вроцлава, Гданська, Берліна і Дортмунда, повідомля прес-служба аеропорту "Львів" на своїй сторінці.

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Так, їхня середньомісячна завантаженість у 2019 році становить 83%. Кількість рейсів в Братиславу зросте з двох до п'яти рейсів на тиждень. Вони будуть виконуватися по понеділках, вівторках, середах, п'ятницях і суботах.

Кількість рейсів до Вроцлава – з трьох до п'яти рейсів. Вони будуть виконуватися по вівторках, середах, четвергах, суботах і неділях. У Гданськ і Берлін рейси будуть здійснюватися вдвічі частіше – чотири рази в тиждень: по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

У напрямку до Дортмунда кількість рейсів збільшиться з двох до трьох на тиждень – по понеділках, середах і п'ятницях.

Більше можливостей для пасажирів Wizz Air з’явиться вже влітку 2019 року. Так, у Братиславу кількість польотів збільшиться з двох до трьох, до Гданська – з двох до чотирьох; до Берліна – з двох до чотирьох, до Вроцлава – з трьох до п'яти і в Дортмунд – з двох до трьох.

Чим відомий Wizz Air?Wizz Air – це найбільший лоукост перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу. У флоті авіакомпанії є 104 літаки Airbus A320 та А321.