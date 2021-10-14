WorldSkills Ukraine – это возможность получить карьерный старт, – ректор "Метинвест Политехники"

В Мариуполе закончился региональный отбор участников Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine для молодых специалистов и школьников.

Соревнования среди молодых специалистов и школьников проходят в 18 компетенциях. Токари, слесари, электромонтеры, машинисты и сварщики – демонстрировали свои навыки в установленное время.

Я соревновался в компетенции "Подъем и перемещение грузов"... Даже если ты не выиграешь, все равно себя покажешь. Возможно, для себя что-то новое узнаешь. Но в моем случае, я надеялся победить и я победил,

– сказал победитель регионального отбора Кирьякулов Юрий.

"Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы молодежь или непосредственно после учебных заведений, или пройдя определенную практику на производстве, приходила к нам. Чтобы учились, развивали свои таланты и становились все успешнее и успешнее. И получали действительно классный карьерный старт", – заверил ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный.

Поддержка конкурса WorldSkills Ukraine еще раз подтверждает – "Метинвест" последовательно помогает реформировать техническое образование в стране. При поддержке Группы реализовано 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов. В общем, за 15 лет своей работы "Метинвест" направил в развитие украинского образования 180 миллионов гривен.

Как прошел конкурс профессионального мастерства: смотрите видео