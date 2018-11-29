Ядерное оружие – смертельные игрушки, которые наводят ужас на всех без перебора. Оружие массового поражения – так сейчас называют наибольшую угрозу 21-го века, созданную человеком.

Создали ее для того, чтобы удерживать первенство в гонке вооружений, чтобы иметь весомый аргумент в любом противостоянии. И наконец, что бы диктовать свои правила игры всему остальному миру.

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В сентябре 1942 года США начали программу разработки ядерного оружия под кодовым названием "Манхеттенский проект". К нему присоединились ученые из четырех союзных стран: американцы, британцы. немцы и канадцы. Среди них был и американец украинского происхождения Георгий Кистяковский.

Под наблюдением физика Роберта Оппенгеймера и генерала Лесли Гровс ученые познакомили мир с первыми в мире ядерными бомбами: испытательный взрыв "Тринити" в 1945 году и пресловутые "Малыш" с "Толстяком".



Цитата Роберта Оппенгеймера

Принцип действия ядерного снаряда происходит благодаря цепной реакции. Начинается она благодаря сверхвысокому давлению, созданному детонацией обычной взрывчатки внутри ядерного боезаряда.

От этого давления атомы высокообогащенного урана или плутония распадаются, выделяя огромное количество энергии и нейтронов, которые, двигаясь на большой скорости в свою очередь бомбардируют другие атомы урана или плутония, и так далее.

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Если обычный снаряд поражает цель обломками, то в ядерной бомбе все сложнее. Там до 5 факторов поражения: взрывная волна, которая сносит все на своем пути; адский жар, который испепеляет все в ближайшем радиусе взрыва; световое излучение которое лишит зрения любого, кто в тот момент будет открытые глаза; Тормозной пульс, который выбивает все электронные приборы и радиация, которая отравляет все живое в зоне действия бомбы.

Различные частицы движутся с разной скоростью. Поэтому, чтобы разделить атом, нужно получить одинаковую скорость. Процесс прост - это как лестница. Вольтаж увеличивается, а следовательно увеличивается и скорость. Тогда атом разделяется и начинается цепная реакция,

– сказал сын одного из разработчиков бомбы доктор Алан Уолтон.

Существует несколько видов ядерных взрывов, каждый из них используют в различных целях.



Факторы поражения ядерной бомбы

Сегодня в мире 9 стран владеют ядерным оружием Это США, Россия, Великобритания и Франция, Израиль, Китай, Индия, Пакистан и Северная Корея. Вместе у них 16 000 боеголовок. Более девяноста процентов (93%) всего мирового ядерного арсенала приходится на США и Россию.

А вот Украина имела третий по величине ядерный арсенал в мире. Он включал в себя 176 межконтинентальных баллистических ракет и 44 стратегических бомбардировщика. Более двух тысяч ядерных боезарядов стратегического оружия и до 3 тысяч тактических ядерных боезарядов. Но уже в июне 1996 года последняя ядерная боеголовка вывезена в Россию. Безьядерность была основным требованием украинской независимости.

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