Фальшивые деньги: сколько их было в 2019 и как распознать

В 2019 году на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось в среднем 2,9 банкноты подделок. Чаще всего ненастоящими оказывались банкноты номиналом 500 гривен.

Всего в 2019 году Национальный банк Украины обнаружил несколько больше поддельных банкнот, чем годом ранее, сообщает пресс-служба НБУ.

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Так, в 2018 году этот показатель составил 2,5 банкноты. Что интересно, евро подделывают в десять раз больше: на 1 миллион настоящих евро приходится 27 подделок.

Чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца – номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно,

– сообщают в НБУ.

Зато банкноты номиналом 200 гривен злоумышленники подделывают реже на 17%, 100 гривен – 29% меньше, 50 и 20 гривен – на 31% меньше.

Что интересно, в основном изъятые из обращения поддельные банкноты печатались с использованием принтеров. Злоумышленники делали ставку на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли.

Среди банкнот иностранных валют в 2019 году больше всего изымали поддельные 100 долларов, а также 50 и 500 евро.

При этом злоумышленники чаще всего пытаются подделать именно американские доллары. Так, 75% всех выявленных фальшивых банкнот – иностранные валюты.

Евро подделывают в 23% случаев, российские рубли и английские фунты стерлингов подделывают в 2% случаев.

Что делать, если появились фальшивые деньги

В НБУ напоминают, что в случае выявления поддельных банкнот следует обращаться в банки, которые обязаны бесплатно проверить ее или передать на проверку в Национальный банк.

Возмещать будут только настоящие банкноты, а не обнаружены фальшивые.

Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает Национальную полицию Украины, подделки в установленном порядке передаются уполномоченным работникам полиции для проведения расследований,

– объясняют в НБУ.





Фальшивые деньги – статистика / Источник​: bank.gov.ua