Фальшиві гроші: скільки їх було у 2019 і як розпізнати

У 2019 році на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало в середньому 2,9 банкноти підробок. Найчастіше несправжніми виявлялися банкноти номіналом 500 гривень.

Загалом у 2019 році Національний банк України виявив дещо більше підроблених банкнот, аніж роком раніше, повідомляє прес-служба НБУ.

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Так, у 2018 році цей показник становив 2,5 банкноти. Що цікаво, євро підробляють у десятеро більше: на 1 мільйон справжніх євро припадає 27 підробок.

Найчастіше у 2019 році підробляли банкноти саме старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 100 гривень зразка 2005 року. Їх кількість становила близько 65% та 15% від загальної кількості вилучених з обігу підробок відповідно,

– повідомляють у НБУ.

Натомість банкноти номіналом 200 гривень зловмисники підробляють рідше на 17%, 100 гривень – 29% менше, 50 та 20 гривень – на 31% менше.

Що цікаво, здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти друкувалися з використанням принтерів. Зловмисники робили ставку на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

Серед банкнот іноземних валют у 2019 році найбільше вилучали підроблені 100 доларів, а також 50 та 500 євро.

При цьому зловмисники найчастіше намагаються підробити саме американські долари. Так, 75% всіх виявлених фальшивих банкнот – іноземні валюти.

Євро підробляють у 23% випадків, російські рублі та англійські фунти стерлінгів підробляють у 2% випадків.

Що робити, якщо виявили фальшиві гроші

В НБУ нагадують, що у разі виявлення підробних банкнот потрібно слід звертатися до банків, які зобов'язані безкоштовно перевірити її або передати на перевірку до Національного банку.

Відшкодовувати будуть лише справжні банкноти, а не виявлені фальшиві.

Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості. Про їх вилучення Національний банк повідомляє Національну поліцію України, підробки в установленому порядку передаються уповноваженим працівникам поліції для проведення розслідувань,

– пояснюють в НБУ.





Фальшиві гроші – статистика/ Джерело: bank.gov.ua