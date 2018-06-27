08:41
27 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 15°C
  • четверг
    25°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
  • суббота
    19°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Океан кайфа. "Мыльный пузырь лопнул"
Вєсті Кремля
22:54, 26 июня
Вести.UA. Новое ремесло Луценко. Багамский песок Кличко
Вєсті.UA
21:14, 26 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

ЕС приостановил переговоры о вступлении Турции в союз

49 Читати новину українською
ЕС недоволен действиями Эрдогана
ЕС недоволен действиями Эрдогана / greekreporter.com

Совет Евросоюза решил прекратить переговоры о присоединении Турции, а также остановить работу по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Заявление обнародовали после провозглашения победы Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента.

ЕС критикует Эрдогана из-за ухода от верховенства закона в стране, ситуацию с правами человека и свободой выражения мнений. Также его обвиняют преследования журналистов, правозащитников и ученых.

Читайте также: Выборы в Турции: как СМИ обманули народ

Сейчас прекращения присоединения Турции в Евросоюз еще официально не оформлено. Так в итоговое заявление Совета ЕС вошла лишь формулировка о том, что прогресс может быть достигнут только после существенных изменений в политике турецкого руководства.

Причина, по которой Анкара до сих пор имеет статус кандидата – укладено с ней Евросоюзом соглашение по вопросам беженцев.

Теги: Евросоюз Новости Турции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук