ЕС приостановил переговоры о вступлении Турции в союз

Совет Евросоюза решил прекратить переговоры о присоединении Турции, а также остановить работу по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Заявление обнародовали после провозглашения победы Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента.

ЕС критикует Эрдогана из-за ухода от верховенства закона в стране, ситуацию с правами человека и свободой выражения мнений. Также его обвиняют преследования журналистов, правозащитников и ученых.

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Сейчас прекращения присоединения Турции в Евросоюз еще официально не оформлено. Так в итоговое заявление Совета ЕС вошла лишь формулировка о том, что прогресс может быть достигнут только после существенных изменений в политике турецкого руководства.

Причина, по которой Анкара до сих пор имеет статус кандидата – укладено с ней Евросоюзом соглашение по вопросам беженцев.