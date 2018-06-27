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ЄС припинив переговори щодо вступу Туреччини в союз

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ЄС невдоволений діями Ердогана
ЄС невдоволений діями Ердогана / greekreporter.com

Рада Євросоюзу вирішив припинити переговори щодо приєднання Туреччини, а також зупинити роботу по зміцненню митного союзу Анкари і Брюсселя.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Заяву оприлюднили опісля проголошення перемоги Реджепа Тайіпа Ердогана на виборах президента.

ЄС критикує Ердогана через відхід від верховенства закону в країні, ситуацію з правами людини і свободою вираження думок. Також йому закидають переслідування журналістів, правозахисників і вчених.

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Наразі припинення приєднання Туреччини до Євросоюзу є ще офіційно не оформленим. Так у підсумкову заяву Ради ЄС увійшло лише формулювання про те, що прогрес може бути досягнутий лише після істотних змін в політиці турецького керівництва.

Причина, через яку Анкара досі має статус кандидата –укладена з нею Євросоюзом угода з питань біженців.

Теги: Новини Туреччини Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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