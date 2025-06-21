Очевидно, что традиционной журналистике пора меняться. Что при этом учесть – рассмотрели на нынешнем YouTube EMEA News Summit в этом году. Из представленного на саммите исследования можно выделить несколько инсайтов, в частности относительно видеоформатов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Сегодня видеоконтент привлекает все больше аудитории. Особой популярностью пользуются короткие видео. В то же время YouTube, который ранее был дополнительным источником новостей, сейчас стал одной из самых мощных платформ для их потребления. Четверть пользователей (22%) получают новости именно здесь.

В Украине безоговорочным лидером среди новостных медиа на платформе остается 24 Канал. В рамках вебинара SubSub поговорили, как мы адаптируемся к новым реалиям, как создаем контент, что набирает миллионы просмотров, и благодаря чему удерживаемся в топе украинского YouTube. Делюсь главными тезисами.

1. Переход от текста к видео становится все более ощутимым

Меня, как человека, который вовлечен в YouTube-сферу, радует факт, что пользователи выбирают видеоконтент для потребления новостей. На самом деле это не слишком свежий тренд. Люди постепенно начали переходить от текста к видео еще лет 5 – 7 назад.

Только за последние 3,5 года YouTube в Украине сильно эволюционировал. Есть статистика, что 37% украинцев узнают новости из YouTube. Это большая часть аудитории.

И понятно почему так: это гораздо удобнее, есть больше возможностей для визуализации и подачи информации. Думаю, что YouTube-креаторы продолжат расти.

2. Микс форматов

24 Канал представлен на различных платформах, поэтому мы чувствуем все изменения на практике. Так, сейчас по времени просмотра, вовлеченности и охвату YouTube – чистый номер один. На втором месте – сайт и текстовые форматы, на третьем – короткие вертикальные видео в TikTok и Reels.

Как по мне, перспективной платформой, является TikTok собственно, является TikTok, а не Instagram. Мы видим, как Meta, в частности Facebook, занижает новостной сегмент на платформе, а TikTok привлекает все больше молодого поколения. Именно там люди в возрасте 14 – 35 лет получают новостную информацию. Мы стараемся с этой аудиторией коммуницировать: знакомить с брендом 24 Канала и создавать другие новостные медийные бренды на TikTok.

Мы ищем алгоритм успеха. Сейчас эти каналы не являются такими успешными, как YouTube, но уже имеют хорошие показатели и огромный потенциал для развития.

3. Скорость и оперативность

YouTube – инструмент, который может оперативно давать обновления о событиях. Раньше от съемки до публикации проходили часы. Сейчас – минуты. Если мы быстро можем опубликовать breaking news, который только что случился, передать информацию ведущему и за 15 минут опубликовать – это гарантирует просмотры.

Люди видят первое упоминание в Telegram, а на YouTube уже ждет полноценная аналитика.

4. Команда – то, без чего невозможно закрепиться в топе

Удержать позиции лидера труднее, чем стать им. После начала полномасштабной войны на рынке появилось много новостных YouTube-проектов. Но не всем удалось закрепиться в топе.

По моему мнению, наш ключевой фактор успеха – команда. Это люди, которые готовы экспериментировать, адаптироваться, не боятся фейлов. У нас много микрокоманд, и мы поощряем карьерный рост: джун может стать лидом за полгода.

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5. AI стимулирует выходы на новые медиарынки

Мы запустили англоязычный канал с озвучкой наших видео с помощью ИИ. Канал ориентирован на Запад и уже имеет 100 тысяч подписчиков, 5 – 20 миллионов просмотров в месяц.

Искусственный интеллект существенно снизил порог входа, мы протестировали форматы, темы и создали отдельный продукт – теперь с ведущими, которые работают под конкретную англоязычную аудиторию.

6. Shorts – это трафик и охват это трафик и охват

Этот формат мы начали постить, как только он стал доступным, и до сих пор продолжаем работать с ним – правда, регулируем объем. Сейчас частота публикаций немного уменьшена. В свое время мы запускали отдельные каналы, построенные исключительно на Shorts – не под брендом 24 Канала, но на основе его контента. Заметного успеха не было.

Для нас Shorts – это прежде всего о контакте с новой аудиторией. Это возможность показать наш контент тем, кто еще не подписан на канал. И в последнее время мы видим, что этот формат хорошо работает в выдаче. В топ-10 видео за неделю часто попадает 5 – 7 Shorts'ов.

7. Лицо канала – более 50% успеха

Сильно наш канал формируют его ведущие. Мы анализируем, какие ведущие лучше "работают" с конкретными темами, спикерами, аудиториями. Формируем устойчивые пары, рубрики, узнаваемость. Люди доверяют людям. Анализ позволяет нам улучшить просмотры и усилить эмоциональную связь со зрителем.

8. Держим руку на пульсе рынка

Сезонные спады, конкуренция с инфлюенсерами, усталость аудитории – все это вызовы, которые приходится учитывать. Например, летом общий интерес к новостям обычно снижается, и это отражается на количестве просмотров.

Мы постоянно мониторим свою долю среди топ-10 украинских новостных каналов на YouTube. Наша внутренняя цель – удерживать минимум 30% общей суммы просмотров среди этой десятки. Если видим, что показатель падает ниже – это сигнал, что нужно перестраиваться.

9. Об усталости от новостей и конкуренции

Война влияет на просмотры. В целом мы видим тренд на спад просмотров во всей категории. Да, случаются всплески из-за резонансных событий, но если взять статистику за последние 3 года, кривая движется вниз. Даже чрезвычайно важные новости порой не вызывают той реакции, которую они могли бы иметь еще два года назад. Аудитория эмоционально истощена.

Дополнительно имеем конкуренцию не только между украинскими каналами, но и с условными "Арестовичами". Именно кликбейт помогает им попадать в топы, но мы для себя выбрали другую стратегию.

10. Кликабельность: держим грань

Мы пишем ярко, но без вранья. Содержание идентично заголовку. Это наш тон и наша репутация. Зритель остается с нами, потому что знает – его не обманывают. К тому же алгоритмы YouTube тоже все лучше распознают манипуляции.

Для нас критически важно сохранять доверие и знаем: если ты обещаешь одно в заголовке, а в сюжете даешь совсем другое – завтра зритель не вернется. Поэтому работаем с эмоциями, но не обманываем.

Мы не напишем, что "горит Кремль", если этого не было. Кто-то это делает. Мы – нет. Мы называем это здоровым кликбейтом. И именно эта грань держит нашу аудиторию с нами