Очевидно, що традиційній журналістиці пора змінюватися. Що при цьому врахувати – розглянули на цьогорічному YouTube EMEA News Summit. З представленого на саміті дослідження можна виокремити кілька інсайтів, зокрема щодо відеоформатів. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Сьогодні відеоконтент залучає все більше аудиторії. Особливою популярними є короткі відео. Водночас YouTube, який раніше був додатковим джерелом новин, зараз став однією з найпотужніших платформ для їх споживання. Чверть користувачів (22%) отримують новини саме тут.

В Україні беззаперечним лідером серед новинних медіа на платформі залишається 24 Канал. В рамках вебінару SubSub поговорили, як ми адаптовуємося до нових реалій, як створюємо контент, що набирає мільйони переглядів, та завдяки чому утримуємося в топі українського YouTube. Ділюся головними тезами.

1. Перехід від тексту до відео стає все відчутнішим

Мене, як людину, яка залучена в YouTube-сферу, тішить факт, що користувачі обирають відеоконтент для споживання новин. Насправді це не надто свіжий тренд. Люди поступово почали переходити від тексту до відео ще років 5 – 7 тому.

Лише за останні 3,5 роки YouTube в Україні сильно еволюціонував. Є статистика, що 37% українців дізнаються новини з YouTube. Це велика частина аудиторії.

І зрозуміло чому так: це набагато зручніше, є більше можливостей для візуалізації та подачі інформації. Думаю, що YouTube-креатори продовжать зростати.

2. Мікс форматів

24 Канал представлений на різноманітних платформах, тому ми відчуваємо всі зміни на практиці. Так, зараз за часом перегляду, залученістю і охопленням YouTube – чистий номер один. На другому місці – сайт і текстові формати, на третьому – короткі вертикальні відео в TikTok та Reels.

Як на мене, перспективною платформою, власне, є TikTok, а не Instagram. Ми бачимо, як Meta, зокрема Facebook, занижує новинний сегмент на платформі, а TikTok залучає все більше молодого покоління. Саме там люди віком 14 – 35 отримують новинну інформацію. Ми намагаємося з цією аудиторією комунікувати: знайомити з брендом 24 Каналу та створювати інші новинні медійні бренди на TikTok.

Ми шукаємо алгоритм успіху. Зараз ці канали не є такими успішними, як YouTube, але вже мають хороші показники та величезний потенціал для розвитку.

3. Швидкість і оперативність

YouTube – інструмент, який може оперативно давати оновлення про події. Раніше від зйомки до публікації проходили години. Зараз – хвилини. Якщо ми швидко можемо опублікувати breaking news, який щойно трапився, передати інформацію ведучому і за 15 хвилин опублікувати – це гарантує перегляди.

Люди бачать першу згадку в Telegram, а на YouTube уже чекає повноцінна аналітика.

4. Команда – те, без чого неможливо закріпитися в топі

Утримати позиції лідера важче, ніж стати ним. Після початку повномасштабної війни на ринку з'явилося багато новинних YouTube-проєктів. Але не всім вдалося закріпитися в топі.

На мою думку, наш ключовий чинник успіху – команда. Це люди, які готові експериментувати, адаптуватися, не бояться фейлів. У нас багато мікрокоманд, і ми заохочуємо кар'єрне зростання: джун може стати лідом за пів року.

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5. AI стимулює виходи на нові медіаринки

Ми запустили англомовний канал з озвучкою наших відео за допомогою ШІ. Канал орієнтований на Захід і вже має 100 тисяч підписників, 5 – 20 мільйонів переглядів на місяць.

Штучний інтелект суттєво знизив поріг входу, ми протестували формати, теми й створили окремий продукт – тепер із ведучими, які працюють під конкретну англомовну аудиторію.

6. Shorts – це трафік і охоплення

Цей формат ми почали постити, як тільки він став доступним, і досі продовжуємо працювати з ним – щоправда, регулюємо обсяг. Зараз частота публікацій трохи зменшена. Свого часу ми запускали окремі канали, побудовані виключно на Shorts – не під брендом 24 Каналу, але на основі його контенту. Помітного успіху не було.

Для нас Shorts – це насамперед про контакт з новою аудиторією. Це можливість показати наш контент тим, хто ще не підписаний на канал. І останнім часом ми бачимо, що цей формат добре працює у видачі. У топ-10 відео за тиждень часто потрапляє 5 – 7 Shorts'ів.

7. Обличчя каналу – понад 50% успіху

Сильно наш канал формують його ведучі. Ми аналізуємо, які ведучі краще "працюють" з конкретними темами, спікерами, аудиторіями. Формуємо сталі пари, рубрики, впізнаваність. Люди довіряють людям. Аналіз дозволяє нам покращити перегляди й підсилити емоційний зв’язок із глядачем.

8. Тримаємо руку на пульсі ринку

Сезонні спади, конкуренція з інфлюенсерами, втома аудиторії – усе це виклики, які доводиться враховувати. Наприклад, улітку загальний інтерес до новин зазвичай знижується, і це відбивається на кількості переглядів.

Ми постійно моніторимо свою частку серед топ-10 українських новинних каналів на YouTube. Наша внутрішня ціль – утримувати мінімум 30% загальної суми переглядів серед цієї десятки. Якщо бачимо, що показник падає нижче – це сигнал, що потрібно перебудовуватися.

9. Про втому від новин та конкуренцію

Війна впливає на перегляди. Загалом ми бачимо тренд на спад переглядів у всій категорії. Так, трапляються сплески через резонансні події, але якщо взяти статистику за останні 3 роки, крива рухається вниз. Навіть надзвичайно важливі новини часом не викликають тієї реакції, яку вони могли б мати ще два роки тому. Аудиторія емоційно виснажена.

Додатково маємо конкуренцію не лише між українськими каналами, а й з умовними "Арестовичами". Саме клікбейт допомагає їм потрапляти в топи, але ми для себе обрали іншу стратегію.

10. Клікабельність: тримаємо межу

Ми пишемо яскраво, але без брехні. Зміст ідентичний заголовку. Це наш тон і наша репутація. Глядач залишається з нами, бо знає – його не обманюють. До того ж алгоритми YouTube теж усе краще розпізнають маніпуляції.

Для нас критично важливо зберігати довіру і знаємо: якщо ти обіцяєш одне в заголовку, а в сюжеті даєш зовсім інше – завтра глядач не повернеться. Тому працюємо з емоціями, але не обманюємо.

Ми не напишемо, що "горить Кремль", якщо цього не було. Хтось це робить. Ми – ні. Ми називаємо це здоровим клікбейтом. І саме ця межа тримає нашу аудиторію з нами