Финансировал боевиков на Донбассе: YouTube заблокировал аккаунт пропагандистов "Царьград"
YouTube навсегда заблокировал аккаунт телеканала "Царьград", владельцем которого является российский миллиардер Константин Малофеев. Пропагандисты финансово помогают пророссийским боевикам на Донбассе.
Информацию о закрытии аккаунта подтвердили представители телеканала. Об этом сообщает"Медуза".
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Почему закрыли пропагандистский аккаунт
- "Царьград" опубликовал скриншот сообщения о блокировке учетной записи канала на Google.
- Позже сообщили Интерфаксу в пресс-службе YouTube, что аккаунт "Царьград" заблокировали за нарушение "законов о санкциях и правилах торговли".
- Представители канала говорят, что будут подавать в суд.
Отметим, что ранее YouTube уже блокировал каналы прокремлевских СМИ. В 2018 году заблокировали аккаунт "РИА ФАН", в мае 2020 года удалили аккаунты канала "Крым 24", а также изданий Anna News и News-Front.
Что известно о телеканале "Царьград"?
Он начал вещание в 2015 году. Его основал российский миллиардер Константин Малофеев, известный тем, что финансово поддерживает террористов на Донбассе. По словам миллиардера, канал задумали как "трибуну и голос русского православного большинства".
На канале, в частности, создавали "список русофобов года", а также предлагали оплатить "мужеложцам и извращенцам" билет за границу.