Информацию о закрытии аккаунта подтвердили представители телеканала. Об этом сообщает"Медуза".

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Отметим, что ранее YouTube уже блокировал каналы прокремлевских СМИ. В 2018 году заблокировали аккаунт "РИА ФАН", в мае 2020 года удалили аккаунты канала "Крым 24", а также изданий Anna News и News-Front.

Что известно о телеканале "Царьград"?

Он начал вещание в 2015 году. Его основал российский миллиардер Константин Малофеев, известный тем, что финансово поддерживает террористов на Донбассе. По словам миллиардера, канал задумали как "трибуну и голос русского православного большинства".

На канале, в частности, создавали "список русофобов года", а также предлагали оплатить "мужеложцам и извращенцам" билет за границу.