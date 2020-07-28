YouTube назавжди заблокував акаунт телеканалу "Царгород", власником якого є російський мільярдер Костянтин Малофєєв. Пропагандисти фінансово допомагають проросійським бойовикам на Донбасі.

Інформацію про закриття акаунту підтвердили представники телеканалу. Про це повідомляє "Медуза".

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Чому закрили пропагандистський акаунт

"Царгород" опублікував скриншот повідомлення про блокування облікового запису каналу на Google.

Пізніше Интерфаксу повідомили в пресслужбі YouTube, що обліковий запис "Царгорода" заблокували через порушення "законів про санкції і правил торгівлі".

Представники каналу кажуть, що подаватимуть в суд.

Відзначимо, що раніше YouTube вже блокував канали прокремлівських ЗМІ. У 2018 році заблокували аккаунт "РІА ФАН", в травні 2020 року видалили акаунти каналу "Крим 24", а також видань Anna News і News-Front.

Зверніть увагу! Засновник телеканалу Костянтин Малофєєв з 2014 року перебуває під американськими санкціями.