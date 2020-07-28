Фінансував бойовиків на Донбасі: YouTube заблокував акаунт пропагандистів "Царгород"
YouTube назавжди заблокував акаунт телеканалу "Царгород", власником якого є російський мільярдер Костянтин Малофєєв. Пропагандисти фінансово допомагають проросійським бойовикам на Донбасі.
Інформацію про закриття акаунту підтвердили представники телеканалу. Про це повідомляє "Медуза".
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Чому закрили пропагандистський акаунт
- "Царгород" опублікував скриншот повідомлення про блокування облікового запису каналу на Google.
- Пізніше Интерфаксу повідомили в пресслужбі YouTube, що обліковий запис "Царгорода" заблокували через порушення "законів про санкції і правил торгівлі".
- Представники каналу кажуть, що подаватимуть в суд.
Відзначимо, що раніше YouTube вже блокував канали прокремлівських ЗМІ. У 2018 році заблокували аккаунт "РІА ФАН", в травні 2020 року видалили акаунти каналу "Крим 24", а також видань Anna News і News-Front.
Що відомо про телеканал "Царгород"?Він розпочав мовлення в 2015 році. Його заснував россійскій мільярдер Костянтин Малофєєв, відомий тим, що фінансово підтримує терористів на Донбасі. За словами мільярдера, канал задумали як "трибуну та голос російської православної більшості".
На каналі, зокрема, створювали "список русофобів року", а також пропонували оплатити "мужеложцам і збоченцям" квиток за кордон.