У нас в країні потужна російська інформагресія, – Данілов
Негатив, який спостерігається в інформаційному просторі України, багато в чому є результатом спецоперацій Росії, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов. У багатьох випадках ворог просто "роздуває інформацію, роблячи з мухи слона".
Про це Олексій Данілов розповів під час політичного ток-шоу "Право на владу", пише 24 канал. Секретар РНБО так висловився після того, як у студії обговорили так звані "плівки Деркача", на яких начебто записана розмова Путіна і Порошенка у 2015 році. Окрім того, в ефірі спілкувалися про ймовірний повторний наступ Росії на Україну.
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Відтак, за словами секретаря РНБО, в Україні "дуже потужна інформаційна російська агресія всередині країни кожен день".
Данілов зауважив, що з нею вкрай складно боротися через те, що Україна – не тоталітарна країна: тут вільне суспільство, інтернет, месенджери і канали, які "фізично неможливо закрити".
Те, що ми сьогодні спостерігаємо, це один з елементів інформаційних воєн: вони дуже потужні, і багато людей на них не звертають увагу, але вони є, ці процеси всередині нашої країни. Коли з'являється та чи інша інформація, і її починають роздувати, роблячи з мухи слона... А на те, що днем раніше це була муха, вже ніхто не звертає уваги,
– наголосив він.
"Плівки Порошенка – Путіна" та ймовірний напад Росії: що про це все відомо
- 9 липня, нардеп Андрій Деркач оприлюднив чергові записи розмови нібито п'ятого президента Петра Порошенка з нібито президентом РФ Володимиром Путіним.
- У "Євросолідарності" назвали запис фальшивкою. Тим часом СБУ заявила про "інформаційну спецоперацію Кремля".
- Тим часом у Кремлі повідомили, що "ще не ознайомилися із записом".
- Що ж до наступу Росії, то таку інформацію надає українська розвідка та західні військові експерти.
- Мовляв, нову атаку на Україну з Криму Росія готує вже у вересні цього року під час навчань "Кавказ – 2020". Зробити це ворог нібито хоче для того, аби відновити водопостачання у Криму.
- У Кремлі вважають цю інформацію "абсолютною дурістю" та "антиросійською істерією".