Негатив, який спостерігається в інформаційному просторі України, багато в чому є результатом спецоперацій Росії, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов. У багатьох випадках ворог просто "роздуває інформацію, роблячи з мухи слона".

Про це Олексій Данілов розповів під час політичного ток-шоу "Право на владу", пише 24 канал. Секретар РНБО так висловився після того, як у студії обговорили так звані "плівки Деркача", на яких начебто записана розмова Путіна і Порошенка у 2015 році. Окрім того, в ефірі спілкувалися про ймовірний повторний наступ Росії на Україну.

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Відтак, за словами секретаря РНБО, в Україні "дуже потужна інформаційна російська агресія всередині країни кожен день".

Данілов зауважив, що з нею вкрай складно боротися через те, що Україна – не тоталітарна країна: тут вільне суспільство, інтернет, месенджери і канали, які "фізично неможливо закрити".

Те, що ми сьогодні спостерігаємо, це один з елементів інформаційних воєн: вони дуже потужні, і багато людей на них не звертають увагу, але вони є, ці процеси всередині нашої країни. Коли з'являється та чи інша інформація, і її починають роздувати, роблячи з мухи слона... А на те, що днем ​​раніше це була муха, вже ніхто не звертає уваги,

– наголосив він.

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