Негатив, который наблюдается в информационном пространстве Украины, во многом является результатом спецопераций России, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов. Во многих случаях враг просто "раздувает информацию, делая из мухи слона".

Об этом Алексей Данилов рассказал во время политического ток-шоу "Право на власть", пишет 24 канал. Секретарь СНБО так высказался после того, как в студии обсудили так называемые "пленки Деркача", на которых якобы записан разговор Путина и Порошенко в 2015 году. Кроме того, в эфире общались о вероятном повторном наступлении России на Украину.

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Следовательно, по словам секретаря СНБО, в Украине "очень мощная информационная российская агрессия внутри страны каждый день".

Данилов заметил, что с ней крайне сложно бороться из-за того, что Украина – не тоталитарная страна: здесь свободное общество, интернет, мессенджеры и каналы, которые "физически невозможно закрыть".

То, что мы сегодня наблюдаем, это один из элементов информационных войн: они очень мощные, и много людей на них не обращают внимание, но они есть, эти процессы внутри нашей страны. Когда появляется та или иная информация, и ее начинают раздувать, делая из мухи слона... А на то, что днем ранее это была муха, уже никто не обращает внимания,

– подчеркнул он.

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