У нас в стране мощная российская информагрессия, – Данилов
Негатив, который наблюдается в информационном пространстве Украины, во многом является результатом спецопераций России, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов. Во многих случаях враг просто "раздувает информацию, делая из мухи слона".
Об этом Алексей Данилов рассказал во время политического ток-шоу "Право на власть", пишет 24 канал. Секретарь СНБО так высказался после того, как в студии обсудили так называемые "пленки Деркача", на которых якобы записан разговор Путина и Порошенко в 2015 году. Кроме того, в эфире общались о вероятном повторном наступлении России на Украину.
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Следовательно, по словам секретаря СНБО, в Украине "очень мощная информационная российская агрессия внутри страны каждый день".
Данилов заметил, что с ней крайне сложно бороться из-за того, что Украина – не тоталитарная страна: здесь свободное общество, интернет, мессенджеры и каналы, которые "физически невозможно закрыть".
То, что мы сегодня наблюдаем, это один из элементов информационных войн: они очень мощные, и много людей на них не обращают внимание, но они есть, эти процессы внутри нашей страны. Когда появляется та или иная информация, и ее начинают раздувать, делая из мухи слона... А на то, что днем ранее это была муха, уже никто не обращает внимания,
– подчеркнул он.
"Пленки Порошенко-Путина" и вероятное нападение России: что об этом все известно
- 9 июля, нардеп Андрей Деркач обнародовал очередные записи разговора якобы пятого президента Петра Порошенко с якобы президентом РФ Владимиром Путиным.
- В "Евросолидарности" назвали запись фальшивкой. Тем временем СБУ заявила об "информационной спецоперации Кремля".
- Тем временем в Кремле сообщили, что "еще не ознакомились с записью".
- Что же до наступления России, то такую информацию предоставляет украинская разведка и западные военные эксперты.
- Мол, новую атаку на Украину из Крыма Россия готовит уже в сентябре этого года во время учений "Кавказ – 2020". Сделать это враг якобы хочет для того, чтобы восстановить водоснабжение в Крыму.
- В Кремле считают эту информацию "абсолютной глупостью" и "антироссийской истерией".