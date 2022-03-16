YouTube заблокировал пропагандистский православный телеканал "Спас"
16 марта 2022 , 09:26Читати новину українською
Источник:телеграм Антона Геращенко
Аккаунт российского православного телеканала "Спас" заблокирован в YouTube. Следовательно, в сети стало на один пропагандистский ресурс меньше.
Канал насчитывал миллион подписчиков. Теперь пропагандисты будут перебираться на российский видеохостинг.
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Блокировка пропагандистов
Перед этим в YouTube полностью заблокировали канал одной из самых одиозных пропагандисток кремля Ольги Скабеевой.
Кроме того, заблокировали и другие информационные сливные бачки. Например, НТВ, ТНТ, RT, "Россия 1"; "Россия 24"; "Москва 24", "РБК", "Первый канал".