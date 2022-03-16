YouTube заблокировал пропагандистский православный телеканал "Спас"

Аккаунт российского православного телеканала "Спас" заблокирован в YouTube. Следовательно, в сети стало на один пропагандистский ресурс меньше.

Канал насчитывал миллион подписчиков. Теперь пропагандисты будут перебираться на российский видеохостинг.

Интересно Может ли у российских пропагандистов внезапно проснуться совесть

Блокировка пропагандистов

Перед этим в YouTube полностью заблокировали канал одной из самых одиозных пропагандисток кремля Ольги Скабеевой.

Кроме того, заблокировали и другие информационные сливные бачки. Например, НТВ, ТНТ, RT, "Россия 1"; "Россия 24"; "Москва 24", "РБК", "Первый канал".

Важно – Зеленский о жертвах среди прессы: