YouTube заблокировал предвыборный канал Владимира Зеленского

YouTube заблокировал предвыборный канал кандидата в президенты Владимира Зеленского. Пользователи не могут просматривать видео.

Если попытаться зайти на YouTube-канал Владимира Зеленского, то платформа указывает: "Этот аккаунт заблокирован из-за неоднократных или грубых нарушений политики YouTube в отношении спама, мошенничества, обманчивого содержания или иных отклонений от Условий использования".

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Вероятно – это последствия массовых жалоб пользователей (ботов) и недостатки системы репортов YouTube.

На официальной Facebook-странице команды Зеленского сообщили, что "за время предвыборной кампании наши страницы так часто пытались заблокировать, прослушать, запретить, что у нас уже выработался иммунитет на такие вещи".



ССкриншот из предвыборного канала Зеленского на YouTube

В пресс-службе отметили, что команда связывается с YouTube и надеется, что в течение часа канал будет активирован.

К слову, президентские выборы 2019 заняли первое место в истории Украины за самую дорогую рекламную кампанию кандидатов. Например, действующий гарант Петр Порошенко ежедневно тратит более 10 миллионов гривен на политическую агитацию. На улицах и экранах страны появляется все больше предвыборной рекламы, но не все кандидаты спешат афишировать свои расходы.