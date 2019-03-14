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      YouTube заблокировал предвыборный канал Владимира Зеленского

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      YouTube заблокировал предвыборный канал Зеленского
      YouTube заблокировал предвыборный канал Зеленского / pravda.com.ua

      YouTube заблокировал предвыборный канал кандидата в президенты Владимира Зеленского. Пользователи не могут просматривать видео.

      Если попытаться зайти на YouTube-канал Владимира Зеленского, то платформа указывает: "Этот аккаунт заблокирован из-за неоднократных или грубых нарушений политики YouTube в отношении спама, мошенничества, обманчивого содержания или иных отклонений от Условий использования".

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      Вероятно – это последствия массовых жалоб пользователей (ботов) и недостатки системы репортов YouTube.

      На официальной Facebook-странице команды Зеленского сообщили, что "за время предвыборной кампании наши страницы так часто пытались заблокировать, прослушать, запретить, что у нас уже выработался иммунитет на такие вещи".

      зеленський youtube вибори блок
      ССкриншот из предвыборного канала Зеленского на YouTube

      В пресс-службе отметили, что команда связывается с YouTube и надеется, что в течение часа канал будет активирован.

      К слову, президентские выборы 2019 заняли первое место в истории Украины за самую дорогую рекламную кампанию кандидатов. Например, действующий гарант Петр Порошенко ежедневно тратит более 10 миллионов гривен на политическую агитацию. На улицах и экранах страны появляется все больше предвыборной рекламы, но не все кандидаты спешат афишировать свои расходы.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Реклама YouTube Владимир Зеленский Новости политики
      Источник: 24 канал
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