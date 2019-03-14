YouTube заблокував передвиборчий канал Володимира Зеленського

YouTube заблокував передвиборчий канал кандидата в президенти Володимира Зеленського. Користувачі не можуть переглядати відео.

Якщо спробувати зайти на YouTube-канал Володимира Зеленського, то платформа вказує: "Цей обліковий запис заблоковано через неодноразові або грубі порушення політики YouTube щодо спаму, шахрайства, оманливого вмісту чи інші відхилення від Умов використання".

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Ймовірно – це наслідки масових скарг користувачів (ботів) і недоліки системи репортів YouTube.

На офіційній Facebook-сторінці команди Зеленського повідомили, що "за час передвиборчої кампанії наші сторінки так чато намагалися заблокувати, прослухати, заборонити, що в нас вже виробився імунітет на такі речі".



Скріншот з передвиборчого каналу Зеленського на YouTube

У прес-службі зазначили, що команда зв'язується з YouTube та сподівається, що впродовж години канал буде активований.

До слова, президентські вибори 2019 року посіли перше місце в історії України за найдорожчу рекламну кампанію кандидатів. Наприклад, чинний гарант Петро Порошенко щодня витрачає понад 10 мільйонів гривень на політичну агітацію. На вулицях і екранах країни з'являється дедалі більше передвиборчої реклами, але не всі кандидати поспішають афішувати свої витрати.