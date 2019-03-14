18:12
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, 13 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      YouTube заблокував передвиборчий канал Володимира Зеленського

      472 Читать новость на русском
      YouTube заблокував передвиборчий канал Зеленського
      YouTube заблокував передвиборчий канал Зеленського / pravda.com.ua

      YouTube заблокував передвиборчий канал кандидата в президенти Володимира Зеленського. Користувачі не можуть переглядати відео.

      Якщо спробувати зайти на YouTube-канал Володимира Зеленського, то платформа вказує: "Цей обліковий запис заблоковано через неодноразові або грубі порушення політики YouTube щодо спаму, шахрайства, оманливого вмісту чи інші відхилення від Умов використання".

      Читайте також: Тимошенко живе в YouTube, а Шевченко шукає дружину: як просуваються вибори в Інтернеті

      Ймовірно – це наслідки масових скарг користувачів (ботів) і недоліки системи репортів YouTube.

      На офіційній Facebook-сторінці команди Зеленського повідомили, що "за час передвиборчої кампанії наші сторінки так чато намагалися заблокувати, прослухати, заборонити, що в нас вже виробився імунітет на такі речі".

      зеленський youtube вибори блок
      Скріншот з передвиборчого каналу Зеленського на YouTube

      У прес-службі зазначили, що команда зв'язується з YouTube та сподівається, що впродовж години канал буде активований.

      До слова, президентські вибори 2019 року посіли перше місце в історії України за найдорожчу рекламну кампанію кандидатів. Наприклад, чинний гарант Петро Порошенко щодня витрачає понад 10 мільйонів гривень на політичну агітацію. На вулицях і екранах країни з'являється дедалі більше передвиборчої реклами, але не всі кандидати поспішають афішувати свої витрати.

      blog_ava
      Працівника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого знайшли мертвим
      сьогодні
      14849
      Теги: Новини України Реклама Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський YouTube
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президентські вибори-2019: чому третина українців не визначилася, і якою буде явка?
      сьогодні , 18:00 Президентські вибори-2019: чому третина українців не визначилася, і якою буде явка?
      Інна Жолобович 76
      Помилка НАБУ: що мало зробити Бюро після виходу фінальної серії про корупцію в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 17:30 Помилка НАБУ: що мало зробити Бюро після виходу фінальної серії про корупцію в "Укроборонпромі"
      Віталій Шабунін 250
      Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      13 березня , 07:00 Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      Вбивча робота: навіщо терористи ввели трудову повинність
      сьогодні , 17:00 Вбивча робота: навіщо терористи ввели трудову повинність
      Олексій Чибісов 306
      7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись
      сьогодні , 16:31 7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись
      363
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук