Видео, как мужчины заставили извиняться за свои действия и зарисовывать захватническую символику, распространяют телеграм-каналы. На опубликованных кадрах поклонник "русского мера" всячески пытается оправдаться, передает 24 Канал.

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Буква Z якобы означала "фамилию"

Мужчина на своем автомобиле ВАЗ 21011 нарисовал букву Z. Правда, ее пришлось быстро зарисовывать, поскольку в Казахстане такой символики не оценили.

Адепт "русского мира" начал оправдываться, что на своей машине изобразил букву российских захватчиков, потому что с нее начинается его фамилия – Зиновьев. Также мужчина оправдывался, что якобы Z изобразил там временно, потому что собирался красить машину. Это дело задержалось, поэтому он ездил с этой буквой на дверях автомобиля.

Еще раз прошу меня простить, поскольку злого умысла у меня не было,

– оправдывается мужчина.

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Россия пытается вербовать иностранцев на войну

В Казахстане и Армении все чаще можно увидеть объявление с предложением подписать контракт с русским минобороны. Так оккупанты пытаются завербовать на войну против Украины иностранцев.

Им предлагаю безумные зарплаты в несколько тысяч долларов, упрощенную процедуру получения российского гражданства и еще множество "уникальных возможностей". Очевидно, на эту "приманку" никто не клюет, поэтому в Кремле прибегают к более привычным методам – шантажу.

К примеру, во временно оккупированный Мариуполь отправили мигрантов из Узбекистана на строительство. Когда они прибыли в Донецкую область, у них забрали документы и отправили на фронт. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю привлекать дополнительный персонал для своих военных действий вопреки растущим потерям. На территории России сейчас около 6 миллионов мигрантов из Центральной Азии, все они могут стать потенциальными "новобранцами" в российскую армию.