Источники в спецслужбах предоставили 24 Канала запись телефонного разговора бойца "второй армии мира" с какой-то женщиной (вероятно, подругой или даже "любимой"). Как понятно из разговора, звонил он из Купянска на Харьковщине, где воюет уже определенное время и все еще жив, в отличие от своих "побратимов".

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У россиян – финансовые затруднения (ж*па)

Первой о затруднительном материальном положении начала говорить женщина: "Дома работаю… Ж*па финансовая", – на что захватчик ответил ей, что прекрасно все понимает. В то же время он начал сетовать на "задержку боевых выплат".

Звонил маме, сказал: "Выясняй, где мои боевые, что это за фи*ня". Не платят зарплату… Поскольку мы на передовой, нам должно быть минимум 4 200 в сутки. Плюс еще 120 тысяч они должны. А у нас сейчас активная оборона и мы идем в наступление – они должны платить 8 400, а они не платят.

Подытожил оккупант, что ему, конечно, эта ситуация "такое себе". Тем более, только в его батальоне, по его же словам, 25 бойцов погибли и еще около 65 – ранены.

Кроме того, эта женщина заверила собеседника, что он и представить не может, какие у нее проблемы с финансами. Некоторые банки даже начали накладывать аресты на ее активы, а общий долг, очевидно, уже более 300 тысяч.

Обратите внимание! Также значительная часть обсуждения в этом телефонном разговоре была посвящена алкоголю. Российский солдат жаловался на то, что не может прожить без водки. В принципе, ничего нового и ничего удивительного.

Вспомним напоследок, что 24 Канал не так давно писал о другом перехваченном разговоре оккупанта, который "защищает Россию" под Купянском в Харьковской области. В нем он, в частности, не скрывал страха из-за контрнаступления Вооруженных Сил.