Джерела у спецслужбах надали 24 Каналу запис телефонної розмови бійця "другої армії світу" з якоюсь жінкою (ймовірно, подругою або навіть "коханою"). Як зрозуміло з розмови, дзвонив він з Куп'янська на Харківщині, де воює уже протягом певного часу та все ще живий, на відміну від своїх "побратимів".

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У росіян – фінансова скрута (д*па)

Першою про скрутне матеріальне становище почала говорити жінка: "Вдома працюю… Ж*па фінансова", – на що загарбник відповів їй, що прекрасно все розуміє. Водночас він почав нарікати на "затримку бойових виплат".

Дзвонив мамі, сказав: "Вияснюй, де мої бойові, що це за фі*ня". Не платять зарплату… Оскільки ми на передовій, нам має бути мінімум 4 200 за добу. Плюс ще 120 тисяч вони повинні. А в нас зараз активна оборона та ми йдемо в наступ – то вони мають платити 8 400, а вони не платять.

Підсумував окупант, що йому, звісно, ця ситуація "такоє сєбє". Тим паче лише в його батальйоні, за його ж словами, 25 бійців загинуло та ще близько 65 – поранені.

Окрім того, ця жінка запевнила співрозмовника, що він і уявити не може, які в неї проблеми з фінансами. Деякі банки почали навіть накладати арешти на її активи, а загальний борг, вочевидь, уже понад 300 тисяч.

Зверніть увагу! Також значна частина обговорення в цій телефонній розмові була присвячена алкоголю. Російський вояка скаржився на те, що не може прожити без горілки. У принципі, нічого нового й нічого дивного.

Згадаємо наостанок, що 24 Канал не так давно писав про іншу перехоплену розмову окупанта, який "захищає Росію" під Куп'янськом у Харківській області. У ній він, зокрема, не приховував страху через контрнаступ Збройних Сил.