Редакція 24 Каналу отримала від спецслужб перехоплену розмову російського окупанта. У ній окупант, який опинився у Куп'янському районі Харківської області, розповідає про скрутне становище росіян.

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Окупанти бояться наступу ЗСУ на Луганськ

За його словами, росіяни чекають на наступ ЗСУ й українські військові нібито стягують сили. Водночас загарбник зізнається співрозмовнику, що в росіян немає ні автоматів, ні іншої зброї, а тільки кулемети.

Окупант припускає, що ЗСУ хочуть відбити Луганську область. Співрозмовник окупанта пов'язує стягування техніки з тим, що місце, де перебувають російські військові під Куп'янськом, є слабкою ланкою в їхній обороні. Водночас він каже, що Росія теж зосередила чимало своїх сил на Куп'янському напрямку.

Російський військовий бідкається, що він перебуває на самому передку й українські сили за 300 метрів від них. Відтак, окупант із сумом повідомляє своєму співрозмовнику, що він буде першим, хто потрапить під удар Сил оборони України.

Окупант додає, що українські військові нібито готуються піти в наступ через тиждень.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку