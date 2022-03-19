Кадры горящей российской техники радушно приветствуют по всей Украине. Они означают, что враг уничтожен, а победа над оккупантами стала еще на один маленький шаг ближе.

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"Z" означает "уничтожены"

Один из украинских героев опубликовал селфи возле горящей российской техники. Буква "Z" не уберегла боевую машину оккупантов от неминуемой участи – уничтожения нашими бойцами.

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