Кадри палаючої російської техніки радо вітають по всій Україні. Вони означають, що ворог знищений, а перемога над окупантами стала ще на один маленький крок ближчою.

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"Z" означає "знищені"

Один з українських героїв опублікував селфі біля палаючої російської техніки. Буква "Z" не вберегла бойову машину окупантів від неминучої долі – знищення нашими бійцями.

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