Из воды только сейчас достали тела погибших воинов в первые часы вторжения, – ГСЧС

Российские войска напали на Украину и убивают наших военных и мирных людей. С момента вторжения прошло 4 дня, но тела тех кто принял первый бой, достали только сейчас.

Военные погибли в первые часы путинского вторжения в Очакове Николаевской области. Водолазы смогли достать их тела из воды только сейчас.

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Страшные последствия "погостившего" здесь " русского мира". Наши спасатели тоже на передовой. На передовой преодоления последствий этой преступной войны, развязанной кремлевским террористом,

– заверили в ГСЧС.

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