О ситуации в Мариуполе утром 13 марта проинформировала заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

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Оккупанты убили в Мариуполе более 1 500 мирных людей

За 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов 1 582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками,

– отметила Акопян.

Она подчеркнула, что это месть за несокрушимость людей, которые проявляют свою проукраинскую позицию еще с 2014 года. "Но так поступают не военные, а террористы, которые захватывают в заложники невинных мирных людей", – пояснила чиновница.

Оборона Мариуполя продолжается

Заместитель министра подчеркнула, что продолжается круговая оборона Мариуполя. Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду города как проблему номер один.

Очевидно, что для врага Мариуполь имеет стратегическое значение, чтобы сушей обеспечить коридор в оккупированный Крым с оккупированной территории юга Донецкой области, которую контролирует Россия.

Напомним, в Мариуполь уже в который раз пытаются доставить гуманитарную помощь. Очередной груз выехал туда из Запорожья еще утром 12 марта. По словам Ирины Верещук, по состоянию на 10:00 он был в Бердянске и двигался к пункту назначения.

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