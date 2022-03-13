Про ситуацію в Маріуполі вранці 13 березня проінформувала​ заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

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Окупанти вбили в Маріуполі понад 1 500 мирних людей

За 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів 1 582 мирних маріупольців вбито російськими окупаційними військами,

– зазначила Акопян.

Вона наголосила, що це помста за незламність жителів, які виявляють свою проукраїнську позицію ще з 2014 року. "Але так чинять не військові, а терористи, які захоплюють в заручники невинних мирних людей", – пояснила посадовиця.

Оборона Маріуполя триває

Заступниця міністра наголосила, що триває кругова оборона Маріуполя. Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду міста як проблему номер один.

Очевидно, що для ворога Маріуполь має стратегічне значення, аби суходолом забезпечити коридор в окупований Крим з окупованої території півдня Донецької області, яку контролює Росія.

Нагадаємо, до Маріуполя вже вкотре намагаються доставити гуманітарну допомогу. Черговий вантаж виїхав туди із Запоріжжя ще вранці 12 березня. За словами Ірини Верещук, станом на 10:00 він був у Бердянську та рухався до пункту призначення.

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