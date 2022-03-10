За это время враг около двухсот раз открывал огонь в сторону Луганщины. Об этом сообщил глава местной ОВА.

Обратите внимание Начались переговоры Кулебы с Лавровым

В основном, россияне обстреливают артиллерией и градами многоэтажки Северодонецка, Лисичанска, Рубежного.

За две недели найдены тела 34 погибших среди гражданского населения, за последнюю неделю – 18, за сутки – 8,

– пишет Гайдай.

Всего из-за российского вторжения повреждено или разрушено 224 здания. Из них 109 – в течение недели, 38 – за последние 24 часа.

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