За цей час ворог близько двохсот разів відкривав вогонь у бік Луганщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА.

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Здебільшого, росіяни обстрілюють артилерією та градами багатоповерхівки Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного.

За два тижні знайдені тіла 34 загиблих серед цивільного населення, за останній тиждень – 18, за добу – 8,

– пише Гайдай.

Загалом через російське вторгнення пошкоджено або зруйновано 224 будівлі. Із них 109 – упродовж тижня, 38 – за останні 24 години.

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