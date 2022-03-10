За 2 суток ВСУ уничтожили 4 штурмовика Су-25 и 2 вертолета противника
10 марта 2022 , 07:15Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За последние 2 суток истребительная авиация и подразделения зенитных ракетных войск уничтожили 4 штурмовика Су-25 и два вертолета россиян.
Воздушные Силы отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают способы нападения противника. Бойцы прикрывают важные объекты Украины и группировок войск.
Читайте также Украинские военные продолжают прикрывать границу с Беларусью, – Генштаб
Оккупанты замедляют наступление
Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Однако увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Может заинтересовать – Польша хочет передать свои самолеты МИГ-29: комментарий Ивана Ступака: