За 2 суток ВСУ уничтожили 4 штурмовика Су-25 и 2 вертолета противника

За последние 2 суток истребительная авиация и подразделения зенитных ракетных войск уничтожили 4 штурмовика Су-25 и два вертолета россиян.

Воздушные Силы отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают способы нападения противника. Бойцы прикрывают важные объекты Украины и группировок войск.

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Оккупанты замедляют наступление

Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Однако увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.

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