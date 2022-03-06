По его словам, украинцы должны быть готовы к тому, что активная фаза продлится следующие 7 – 10 суток. В то же время за 3 дня уже должны понять, куда все движется, передает 24 канал.

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За ближайшие 2 – 3 суток будет ясно. Если они создадут оперативное соединение и смогут перебросить определенные усилия куда-то, то это будет означать, что у них остался потенциал. Но он последний или предпоследний,

– заверил Арестович.

По его словам, оккупантам может потребоваться огромная пауза, чтобы накопить силы и она может занять неделю. А если они и этого не сделают, то это будет означать, что активная фаза будет постепенно затихать. Тогда начнутся позиционные бои.

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