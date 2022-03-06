Подтверждением этого являются действия украинцев на временно оккупированных территориях. Об этом сказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

Важно В Новой Каховке планируют митинг против оккупантов

В этом контексте Арестович упомянул о случае, который произошел в Херсоне. Там мужчина на ходу запрыгнул на вражеский БТР с украинским флагом.

Когда на третий день оккупации города катаются на технике противника с флагом государства, которое оккупируют, это что угодно, но не победа (оккупантов – 24 канал),

– констатировал советник Офиса Президента.

Он также добавил, что сопротивление – прекрасно действует против российских военных. К примеру, на Северщине позаваливали леса.

"Тотальное сопротивление. Именно поэтому российские войска там путаются и не могут продвинуться на Киев", – подчеркнул Арестович.

Как украинцы митингуют во временно оккупированных городах

В Херсоне люди вышли на массовые протесты против оккупанта. Люди не собираются допустить сценарий захвата их города и готовы его защищать.

Город Бердянск в Запорожской области оккупирован: российские военные захватили горсовет, но местные жители не сдаются. Гражданские митингуют перед админзданием, четко указывая, куда рашистам идти.

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