Подтверждением этого являются действия украинцев на временно оккупированных территориях. Об этом сказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

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В этом контексте Арестович упомянул о случае, который произошел в Херсоне. Там мужчина на ходу запрыгнул на вражеский БТР с украинским флагом.

Когда на третий день оккупации города катаются на технике противника с флагом государства, которое оккупируют, это что угодно, но не победа (оккупантов – 24 канал),
– констатировал советник Офиса Президента.

Он также добавил, что сопротивление – прекрасно действует против российских военных. К примеру, на Северщине позаваливали леса.

"Тотальное сопротивление. Именно поэтому российские войска там путаются и не могут продвинуться на Киев", – подчеркнул Арестович.

Как украинцы митингуют во временно оккупированных городах

ВСУ

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