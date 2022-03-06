Підтвердженням цього є дії українців на тимчасово окупованих територіях. Про це сказав радник Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал.

Важливо У Новій Каховці планують мітинг проти окупантів

У цьому контексті Арестович згадав про випадок, який стався у Херсоні. Там чоловік на ходу застрибнув на ворожий БТР з українським стягом.

Коли на третій день окупації міста катаються на техніці противника з прапором держави, яку окупують, це що завгодно, але не перемога (окупантів – 24 канал),

– констатував радник Офісу Президента.

Він також додав, що супротив – чудово діє проти російських військових. До прикладу, на Сіверщині позавалювали ліса.

"Тотальний спротив. Саме тому російські війська там плутаються та не можуть просунутися на Київ", – наголосив Арестович.

Як українці мітингують в тимчасово окупованих містах

У Херсоні люди вийшли на масові протести проти окупанта. Люди не збираються допустити сценарій захоплення їхнього міста і готові його захищати.

Місто Бердянськ у Запорізькій області окуповане: російські військові захопили міськраду, але місцеві мешканці не здаються. Однак цивільні мітингують перед адмінбудівлею, чітко вказуючи, куди рашистам іти.

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