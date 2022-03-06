За його словами, українці мають бути готовими до того, що активна фаза триватиме наступні 7 – 10 діб. Водночас за 3 дні вже маємо зрозуміти, куди все рухається, передає 24 канал.

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За найближчі 2 – 3 доби буде ясно.Якщо вони створять оперативне з'єднання і зможуть перекинути певні зусилля кудись, то це означатиме, що в них залишився потенціал. Але він останній або передостанній,

– запевнив Арестович.

За його словами, окупантам може знадобитися величезна пауза, щоб накопичити сили і вона може зайняти тиждень. А якщо вони й цього не зроблять, то це означатиме, що активна фаза поступово затихатиме. Тоді почнуться позиційні бої.



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